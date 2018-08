Mardi Noir pour le Bitcoin qui dégringole sous les 6 000$

Mardi 14 août 2018 est un « Mardi Noir » pour le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin plonge sous la barre des 6000$, les autres crypto-monnaies en souffrent et suivent ce mouvement baissier.

4,5% de baisse à 9h18 heure de Paris pour le Bitcoin; un plongeon à 5975,21$. Les autres crypto-monnaies ne sont pas en reste et souffrent de cette baisse : l’Ethereum dévisse de plus de 17%, le Ripple de plus de 13%, le Bitcoin Cash de près de 15%…

Le marché connaît une période difficile depuis fin Juin, principalement due à la décision de la SEC – régulateur financier américain – de retarder l’apparition ou non d’un fonds indiciel – ETF – indexé sur le Bitcoin. Une action qui pourrait avoir un impact positif sur le marché puisque cet ETF apporterait de nouveaux capitaux, provenant d’investisseurs institutionnels – fonds d’investissements, family offices…

Dès lundi, l’Ethereum a vu son cours tomber à son plus bas depuis 11 mois. Une chute qui pourrait s’expliquer par les fondateurs d’Initial Coin Offerings, ces levées de fonds entre autre réalisées en Ethereum. Ces derniers convertissent massivement les Ethereum levés en monnaies fiduciaires – dollars, euro, yen… – pour financer leur développement.

Un marché dans l’attente d’une régulation américaine

Le Bitcoin, de son côté, voit son cours chuter sous les 6000$ pour la première fois depuis Juin. Selon Hussein Sayed, stratégiste de marché chez FXTM, la situation pourrait encore empirer : « La faute revient à la SEC ainsi qu’aux régulateurs américains qui ont retardé une décision de créer le premier ETF du Bitcoin. Si un ETF ne voit pas le jour dans les semaines à venir, attendez-vous à une nouvelle liquidation, car cela suggère que les régulateurs continueront à lutter contre la démocratisation des crypto-monnaies. Une rupture en dessous des 5770 dollars intensifiera la pression pour vendre car c’est le seul soutien majeur qui reste. »

Le marché des devises mondiales, globalement affecté

La chute des crypto-monnaies intervient dans un contexte global de baisse des devises des pays émergents, notamment de la Lire turque. Une situation principalement due à la guerre commerciale entreprise par les Etats-Unis.