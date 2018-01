CES 2018: 3 produits sortis du C-Lab qui pourraient se retrouver sur le salon

Comme chaque année, la marque sud-coréenne profite du CES pour venir présenter des prototypes et tester les réactions du public. Petit tour d’horizon des trois modèles choisis cette année.

Le CES 2018 est désormais très proche. Si on pense Samsung, on espère surtout la présentation du Galaxy X, un smartphone pliable que l’entreprise sud-coréenne pourrait présenter, mais d’autres projets seront aussi testés, comme ces trois accessoires du C-Lab, son laboratoire d’innovations. Rien ne garantit qu’ils arriveront un jour sur le marché, mais du côté de Samsung, on pense qu’ils devraient à minima attirer l’attention (et la presse) à l’occasion du CES de Las Vegas.

Samsung va présenter trois prototypes à l’occasion du CES 2018

De notre point de vue, la petite star de cette sélection c’est le S-Ray. Vous avez déjà vu ces personnes dans le bus, le train ou le métro qui écoutent de la musique ou regardent un film sans casque ? A l’heure actuelle, ils font profiter tout le monde, mais les choses pourraient changer. Le S-Ray est un haut-parleur mobile directionnel destiné à ne pas déranger l’entourage sans isoler pour autant le porteur. Vous pourriez ainsi les poser sur vos épaules ou sur le guidon de votre vélo.

Les accessoires au service de la santé

Les deux autres accessoires qui seront dévoilés officiellement à l’occasion du CES 2018 sont Relumino et GoBreath. S’ils visent un public particulièrement différent, l’objectif semble être toutefois le même, les objets connectés au service de la santé. Pour le premier, il s’agit de lunettes connectées qui transforment le GearVR en accessoire d’aide visuelle. Au programme : filtrer ou inverser les couleurs, augmenter la clarté et éliminer les angles morts.

Le second accessoire GoBreath est lui destiné aux personnes souffrant de lésions pulmonaires. Il associe un appareil respiratoire et une application mobile pour enseigner des techniques de respiration. Les résultats sont aussi supposés être accessibles à votre médecin traitant, pour lui permettre un suivi efficace de votre santé en temps réel.

En plus des accessoires présentés sous la marque Samsung, des entreprises passées dans le giron de C-Lab vont présenter leurs propres créations à l’occasion du CES 2018. Parmi celles-ci, on trouve notamment LINKFLOW, Kitten Planet, lululab, KIDSOFT, Mangoslab ou encore Innomdle lab.