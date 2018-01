CES 2018 : un écran QLED incurvé avec Thunderbolt 3 signé Samsung

Comme chaque année, le CES 2018 est l’occasion de découvrir des nouveaux équipements high-tech de luxe. C’est le cas du moniteur CJ791 de Samsung, disposant de la technologie QLED et Thunderbolt 3.

Le salon de Las Vegas n’a pas encore ouvert ses portes que les entreprises commencent déjà à dévoiler leurs nouveautés. Dans la grande course à l’attention qui va se livrer à l’occasion du CES 2018, faire forte impression d’entrée est indispensable. C’est ce que vise Samsung avec la présentation d’un nouveau moniteur, le CJ791, qui se révèle particulièrement séduisant d’un point de vue de ses caractéristiques techniques.

Les gamers comme public cible du Samsung CJ791

Cet écran de 34 pouces de la marque sud-coréenne s’appuie sur la technologie QLED avec un ratio 21 :9 et une résolution d‘image de 3440 x 1440 pixels. Selon les entreprises, vous aurez le droit à des angles de vision de 178°, un spectre RGB à 125% ou encore une vitesse de temps de réponse de 4 millisecondes. Bref, c’est du très lourd qui arriverait avec ce nouvel équipement.

Mais, ce qui attire le plus l’attention, c’est la présence d’un port USB-C Thunderbolt 3. Celui-ci permet de connecter l’ordinateur à plusieurs équipements en simultané tout en profitant d’un débit de 40 Gbit/s. La présense d’un écran « Curved » devrait aussi être particulièrement appréciée d’un point de vue de l’immersion.

Un facteur qui devrait assurément être important puisque le public visé est avant tout celui des gamers. Raison pour laquelle, cet écran proposera aussi un « game mode » permettant d’optimiser les couleurs et contrastes pour le gaming. Du côté des petits détails, la dalle compte sur de très fines bordures et le pied permet d’ajuster la hauteur mais aussi l’inclinaison de l’appareil pour améliorer le confort d’utilisation.

On ignore encore le prix ou la date de sortie du Samsung CJ791. Mais on sait déjà que la marque devrait en dire beaucoup plus à l’occasion du salon. Il ne reste donc plus qu’à prendre votre mal en patience !