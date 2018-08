En dépit d’un marché baissier et d’une chute du Bitcoin de plus de 50% depuis le début de l’année, les plateformes d’échange de crypto-monnaies pourraient voir leurs chiffres d’affaires doubler par rapport à l’an dernier.

Selon un récent rapport publié par Bloomberg, les revenus des plateformes d’échange crypto-monnaies pourraient plus que doubler, atteignant ainsi 4 milliards de dollars. Une prouesse quand l’on voit à quel point le marché a été chahuté depuis Janvier 2018.

Baisse du volume de plus de 500 milliards de dollars, chute du Bitcoin et plus globalement des crypto-monnaies de plus de 50%, nombreux hacks, régulations balbutiantes et parfois agressives… Une situation qui n’empêchera pas, à priori, les plateformes de trading de passer d’1,8 milliard de dollars en 2017 à 4 milliards de dollars de revenus.

Pour mettre ces chiffres en perspective : sur les marchés financiers traditionnels, seuls les leaders de Wall Street, à portée internationale, arrivent à battre ce niveau de revenus.

Coinbase drainerait 50% de ces revenus

Selon l’étude de Sanford C. Bernstein & Co, reprise par Bloomberg, 50% de ces revenus iraient directement dans les caisses du géant américain Coinbase. Ce dernier consoliderait donc encore un peu plus son statut de leader et de plateforme majeure dans l’écosystème crypto.

Si les prochaines régulations se montrent favorables et permettent aux investisseurs institutionnels – family office, fonds d’investissement… – d’entrer sur le marché, apportant ainsi de nouveaux capitaux; ces revenus pourraient potentiellement bénéficier d’un boost supplémentaire.

De plus, ouvrir le marché des crypto-monnaies aux professionnels lui permettrait d’atteindre une certaine maturité selon plusieurs experts. Néanmoins, il reste plusieurs étapes à passer. Premièrement, les régulateurs doivent offrir des cadres favorables tout en étant sécurisants pour toutes les parties prenantes. Deuxièmement, la sécurité des plateformes d’échange reste à améliorer : en 2017 et 2018 de nombreux hacks ont été réalisés, dépossédant des millions de personnes de millions de dollars.

En conclusion, les plateformes d’échange de crypto-monnaies ont encore de très beaux jours devant elles et démontrent l’appétit des professionnels comme des individuels pour ces nouveaux actifs digitaux. Nous finirons par un parallèle historique : comme pendant la ruée vers l’or, ce sont les vendeurs de pioches qui s’enrichissent le plus.

