5G : vers une mutualisation des réseaux entre Orange et Free Mobile ?

« La voie est libre pour la mutualisation de la 5G entre Orange et Free. » Dans Le Figaro, Stéphane Richard, le PDG d’Orange n’a pas fait mystère de son ambition. Les deux opérateurs pourraient donc trouver un accord visant à partager leurs réseaux. Comme le précisent nos confrères, il s’agirait là d’un partenariat semblable à celui noué entre SFR et Bouygues Telecom, qui vise à garantir le déploiement de la nouvelle génération de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire français.

Un clivage entre cœurs de ville bobos et périphéries ?

Le dirigeant estime que les prix des enchères sont restés raisonnables et permettent aux entreprises de pouvoir investir dès maintenant dans les réseaux. Au sujet du débat actuel sur la 5G qui déchire la France, Stéphane Richard a par ailleurs établi un clivage entre certains cœurs de ville « bobos qui n’en veulent pas » et le reste des métropoles qui serait demandeur.

Pour rappel, si l’on fait le bilan des fréquences 5G obtenues par les opérateurs depuis le début d’année, le rapport de force est le suivant : Orange : 90 MHz, SFR : 80 MHz, Bouygues Telecom : 70 MHz et Free Mobile : 70 MHz. L’opération a aussi rapporté gros à l’État qui va récupérer 2,786 milliards d’euros au total.

Cela ne serait en tout cas pas la première fois que les deux opérateurs collaborent. Un contrat d’itinérance sur les réseaux 2G et 3G les lie jusqu’au 31 décembre 2022. L’accord aurait dû prendre fin en 2021 mais Free Mobile avait justifié sa demande de prolongation en expliquant qu’il était impossible « de rattraper le standard de couverture du marché qui a nettement augmenté avec l’accord de mutualisation Crozon et les obligations New Deal » malgré « un déploiement très volontariste ».

Les choses semblent en tout cas se préciser pour l’arrivée de la 5G dans l’Hexagone. Outre leurs investissements dans les réseaux, les opérateurs commencent d’ailleurs à sortir leurs premiers forfaits mobiles.