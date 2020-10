Orange lance ses premiers forfaits 5G et ils ne sont pas donnés

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, tous les opérateurs dégainent leurs nouveaux forfaits. Après SFR et Bouygues Telecom (qui a réservé quelques mauvaises surprises à ses clients) c’est au tour d’Orange d’officialiser ses nouvelles offres avec, notamment, ses premiers forfaits 5G. Enfin presque.

Des forfaits « compatibles 5G » à partir de 40€/mois

Orange n’aura pas attendu longtemps avant de se jeter sur le marché de la 5G. Alors que les enchères viennent tout juste de prendre fin, l’opérateur lance quatre forfaits « compatibles 5G ». Pourquoi « compatibles »? Car le réseau n’est pas encore prêt. Aussi Orange prévient ses clients qu’ils ne pourront commencer à profiter de la 5G qu’à partir de décembre 2020.

Cela ne l’empêche pas de proposer quatre formules au prix fort. Pour un engagement de 12 mois, les nouveaux clients devront payer 39,99€/mois pour une enveloppe internet de 70 Go et les appels et SMS/MMS illimités (multi-sim disponible sur demande et sans surcoût). Comptez également 10 euros de frais d’activation.

Conscient que les clients paieront pour un réseau indisponible dans un premier temps, Orange réduit le prix du forfait durant la première année. Ainsi, le prix du premier forfait passe de 39,99€/mois à 24,99€/mois pendant 12 mois. Voici l’intégralité des offres lancées par Orange (dont une entièrement illimitée) :

70 Go : 24,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois

100 Go : 34,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois

150 Go : 49,99€/mois pendant 12 mois puis 64,99€/mois

Go illimités : 79,99€/mois pendant 12 mois puis 94,99€/mois

Comme ses concurrents, Orange propose des formules plus intéressantes à ses clients. Aussi, les clients Open peuvent accéder aux forfaits 5G à des tarifs plus intéressants :

70 Go : 14,99€/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois

100 Go : 24,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois

150 Go : 34,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois

Go illimités : 64,99€/mois pendant 12 mois puis 79,99€/mois

Quelques pré-requis

Avant de vous jeter sur les formules 5G d’Orange, gardez bien en tête que le réseau n’en est qu’à ses prémices. Pour l’heure, seules quelques très grandes villes disposent d’antennes de test. En revanche, Orange est l’opérateur ayant raflé le plus de lots lors des enchères sur la 5G, aussi il devrait disposer du meilleur réseau en France.

Reste que pour bénéficier de la 5G vous devrez également être équipé d’appareils compatibles. Bonne nouvelle, les constructeurs ont multiplié les lancements de smartphones compatibles 5G depuis le début de l’année. Certains comme Xiaomi, Oppo ou realme ont choisi de rendre la 5G accessible sur des smartphones abordables, aussi vous n’aurez pas forcément à vous ruiner pour profiter du réseau de demain.

Smartphones, forfaits, tout semble donc prêt pour profiter de la 5G en France. Ne reste plus qu’à déployer le réseau. Tout un programme.