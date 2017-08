Pour la 6ème année consécutive, le marché mondial des PC est en baisse

Une récente analyse du cabinet Gartner a fait une nouvelle fois le point sur le marché du PC et sans grande surprise celui-ci est toujours en baisse pour la 6ème année de suite. La faute aux smartphones et aux tablettes, qui font que les utilisateurs ont moins besoin de se connecter à Un PC pour trouver une info, lire un mail ou jouer par exemple.

D’après le cabinet Gartner en Europe les ventes de PC ont une nouvelle fois baissé de 3,5% et à l’échelle mondiale cette baisse est de 2,4%. Il s’agit d’un contexte très difficile pour les acteurs de ce marché car cette baisse est continue depuis déjà 6 ans et seuls les PC d’entreprise sauvent la donne.

Un renouvellement en berne dans l’univers du PC

Les utilisateurs ayant pris pour habitude d’être hyper connectés, disposent de ce fait de plusieurs terminaux pour accéder au web ou pour lancer des applications, ce qui fatalement induit une moins grande importance du PC au sein du foyer et par conséquent, conduit à un taux de renouvellement beaucoup moins grand qu’il y a une dizaine d’années. De plus, les utilisateurs sont beaucoup mieux au fait des technologies et savent également comment faire durer leur PC nettement plus longtemps qu’auparavant.

Le marché n’apportant pas de révolution majeure, les consommateurs ne ressentent donc pas le besoin de renouveler plus rapidement leur PC. Ce sont donc les smartphones et les tablettes qui raflent la mise, car ils sont nettement plus mobiles et en adéquation avec les besoins du consommateur.

La baisse de 2,4% au niveau mondial représente un record, car cela signifie que seulement 61 millions de PC se sont vendus. Ce record de baisse des ventes s’explique aussi par la hausse des prix des PC ces derniers temps, en raison de la hausse des prix de certains composants, notamment les mémoires. L’analyste Mikako Kitagawa explique : « La hausse des prix étouffera encore plus la demande de PC sur le marché grand-public, ce qui détourne les acheteurs des achats de PC, à moins qu’ils soient absolument nécessaires ».

HP et Lenovo au coude à coude, Acer et Asus en difficulté

Ceux qui qui s’en sortent le mieux dans ce contexte, sont Lenovo et HP qui sont au coude à coude avec 12,3 millions d’unités et 12,1 millions d’exemplaires commercialisés. Différence notable, Lenovo ne progresse que de 1,2%, alors qu’HP a gagné 6,5%. une nouvelle qui ne ravira pas le chinois Lenovo qui souhaitait s’emparer de ce marché, la guerre n’est donc pas gagnée… Dell petit troisième améliore légèrement ses ventes avec une hausse de +3,4% sur 12 mois. Du côté de chez Apple la situation stagne avec une hausse de 4%, soit environ 4,2 millions de Mac commercialisés sur la période. En revanche, rien ne va plus chez Asus et Acer qui dégringolent respectivement de 14% et 1,8%. Les autres marques de PC connaissent également une jolie dégringolade de 12%.