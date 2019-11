À 14 ans, elle crée un système innovant contre les angles morts au volant

Le talent n’attend pas pas le nombre des années. Alaina Gassler, une américaine de 14 ans, a fait sienne la citation de Corneille en proposant une innovation que l’on peut qualifier de géniale. L’adolescente vient en effet d’imaginer un système permettant de supprimer les angles morts au volant. C’est d’autant plus remarquable, que ce problème très gênant pour les conducteurs n’a jamais vraiment préoccupé les constructeurs auto.

Son projet intitulé « Améliorer la sécurité automobile en éliminant les angles morts », repose sur des technologies assez simples, encore fallait-il y penser. Le dispositif est conçu autour d’une webcam, d’un projecteur et de matériaux imprimés à partir d’une imprimante 3D. Rien d’inabordable selon Mashable qui précise que tous les objets utilisés sont trouvables sur n’importe quel site de matériel électronique. Une fois ce dispositif installé, la personne au volant a une vue très nette sur l’extérieur du véhicule, comme si le montant de pare-brise de la voiture était transparent.

Le système pourrait donner des idées à l’industrie automobile

La conception de cette nouvelle technologie n’a toutefois pas été de tout repos pour l’adolescente. Si l’image était très nette pour le conducteur, le trajet devenait invivable pour le passager sur sa droite. « Pendant les tests, j’étais assise sur le siège passager de la voiture et la lumière du projecteur m’a donné mal à la tête », précise-t-elle. Le problème a depuis été résolu par un simple remplacement matériel.

Depuis, tout semble très bien fonctionner : « Comme le conducteur a ses yeux rapprochés du projecteur, il voit une image nette et claire, quand aux passagers, ils ne voient qu’un morceau de tissu noir », souligne Alaina Gassler.

Cette invention a valu à l’adolescente le premier prix au Concours de science et d’ingénierie Broadcom Masters, avec à la clé une dotation de 25 000 dollars. Qui sait si son succès ne donnera pas des idées à l’industrie automobile qui pourrait perfectionner ce dispositif et le rendre accessible au plus grand nombre.