A la découverte de la Xbox Series X !

Elles seront disponibles en boutiques le 10 novembre prochain, les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft sont arrivées chez Presse-citron il y a quelques jours maintenant. En attendant de pouvoir vous livrer notre avis complet concernant ces nouvelles Xbox (à l’heure actuelle, certaines fonctionnalités sont encore indisponibles), nous vous proposons de découvrir plus en détail la Xbox la plus (sur)puissante jamais mise au point par Microsoft : la Xbox Series X.

La Xbox Series X, en attendant le test

La Xbox Series X est livrée dans un packaging noir assez imposant, qui met l’accent sur la double originalité de la machine en termes de design, à savoir son imposante aération, et la petite illusion d’optique qui permet de percevoir une teinte verte selon l’angle de vue. La mention 4K est également de la partie ici, contrairement au packaging de la Xbox Series S.

Si la Xbox Series S dispose d’un packaging très réussi, avec une console installée dans des cales en carton, la Xbox Series X a droit à un traitement de faveur, avec d’importantes protections qui entourent toute la console lorsque le carton est fermé. L’ensemble fleure bon la qualité et on ne peut que saluer la qualité du packaging mis au point par Microsoft, qui confère immédiatement un côté très « premium » à cette Xbox Series X.

La Xbox Series X (toute comme sa petite soeur) porte fièrement le nouveau slogan Xbox « Power your Dreams ».

La Xbox Series X est nettement plus imposante que sa petite soeur, que Microsoft décrit comme « une tranche de Xbox Series X ». Contrairement à la Xbox Series S, la console noire de Microsoft a été mise au point pour être installée à la verticale. Nous reviendrons plus en détail sur ce point précis très bientôt, lors de notre test complet de la Xbox Series X.

Du côté de la connectique, les deux nouvelles Xbox proposent exactement les mêmes entrées. Certains pourront pester face à l’absence de port optique, quand d’autres regretteront l’abandon du port HDMI in…

Avec sa Xbox Series X, Microsoft livre évidemment la nouvelle manette Xbox, en version noire. Une manette plus compacte, plus épurée, avec une toute nouvelle croix directionnelle et du grip supplémentaire à l’arrière, comme sur les bouton RB/LB et les gâchettes.

L’imposante aération de la Xbox Series X est incontestablement la « signature » de la console. A cela s’ajoute la teinte vert Xbox intégrée, qui fait partie intégrante du design. « Nous avons essayé d’intégrer ce vert de plusieurs manières, mais celle-ci représentait une manière à la fois subtile et puissante d’exprimer l’âme de la marque à travers la console » explique Microsoft. Et force est d’admettre que le résultat est vraiment très réussi.

L’intégralité de la connectique estregroupée au bas de la console. A noter également la présence d’un port permettant d’accueillir une extension de mémoire officielle Seagate, pour rajouter 1 To de SSD, aux performances équivalentes à celles proposées par le SSD interne.

La Xbox Series X par rapport à la Xbox One X ?

Celle qui est encore la console la plus puissante du monde (jusqu’au 10 novembre), à savoir la Xbox One X, fait désormais figure de « petite » console une fois positionnée aux côtés de l’imposante Xbox Series X.

Une Xbox Series X au look assez déroutant de prime abord, mais qui a été pensée pour s’intégrer dans tous les foyers. Pour Microsoft : « La Xbox Series X est la représentation physique d’une expérience de qualité, quel que soit le style ou le genre du jeu. Plus important encore, elle peut tout aussi bien se fondre dans votre décor, ou trôner en évidence, selon vos envies. »

Malgré son look imposant, la Xbox Series X se révèle au final assez « compacte », et parvient assez brillamment à se fondre dans le décor. Il faut savoir que c’est la forme du ventilateur, qui a conditionné la forme définitive de la Xbox Series X. La petite base carrée de la console lui permet d’être installée facilement dans des espaces plus restreints qu’une console traditionnelle (coucou la PS5).

La Xbox Series X en bref

Assez déroutante de prime abord, la Xbox Series X parvient finalement assez vite à se fondre dans le décor. Son côté « compact » lui permet à la fois d’être installée dans un meuble TV, ou bien de se dissimuler derrière la télévision (c’est mon cas).

Outre son look, il sera évidemment intéressant de découvrir la puissance de cette Xbox Series X dans les prochains jours, mais également sa tendance à faire du bruit (ou non), à chauffer (ou pas) ou encore à décupler les sensations de jeux sur les titres récents, comme sur les titres les plus anciens, et notamment les jeux Xbox. Tout cela, et plus encore, sera à retrouver dans le test de la Xbox Series X, à venir très bientôt sur Presse-citron. D’ici là, « power your dreams » !