À l’approche de la PS5, Sony prévoit de nouveaux portages sur PC et de nouveaux rachats de studios

Alors que nous attendons une vraie annonce concernant un nouvel événement autour de la PS5 (en septembre ?), Sony dévoile de nouvelles informations officielles sur ses prochains plans concernant ses jeux. Nous savons ainsi que la firme compte porter de nouveaux titres exclusifs sur PC, mais également racheter de nouveaux studios de jeux vidéo pour développer de nouvelles exclusivités PS5.

Sony – De nouvelles exclusivités sur PS5… Et PC

C’est donc au cours de son nouveau rapport d’entreprise de 2020 que Sony a détaillé ses plans pour la partie gaming. On y apprend que la firme a pour objectif de développer le nombre de joueurs qui testent l’expérience des jeux PlayStation. Un peu comme avec le portage d’Horizon Zero Dawn cet été, l’idée est de pousser d’autres joueurs à découvrir les licences PlayStation pour les faire venir sur PS5 au moment de la sortie de potentielles suites.

SIE vise à atteindre une croissance robuste des revenus en accélérant le cycle vertueux qui a été établi pour la plate-forme PlayStation. Cela implique l’augmentation des utilisateurs actifs et du temps de jeu, l’amélioration des services réseau et le renforcement de nouvelles IP, du contenu afin que les consommateurs choisissent PlayStation comme plate-forme de choix […] Nous explorerons l’expansion de nos titres de première partie sur la plate-forme PC, afin de promouvoir une croissance supplémentaire de notre rentabilité.

L’autre objectif de Sony est donc de développer sa partie « PlayStation Studios ». Depuis 1994 et le lancement de la marque PlayStation, Sony a choisi l’option des exclusivités. Une option qui sauvera la génération « PS3 » et qui contribuera grandement au succès de la PS4 entre 2013 et 2020. Pour rappel, ce sont pas moins de 20 exclusivités PS4 qui sont dans le top 40 des meilleures exclusivités sur PS4, One et Switch entre 2013 et 2020.

Sony continue d’investir ou d’acquérir des entreprises dotées d’une créativité abondante et de technologies de pointe pour rejoindre les Worldwide Studios, une association de studios de production de titres propriétaires.

Pour rappel, Sony a déboursé plus de 220 millions de dollars l’année dernière pour l’acquisition du studio Insomniac Games. Un studio proche de Sony qui a développé de nombreuses licences sur les consoles PlayStation. Spyro The Dragon (sur PSOne entre 1998 et 2000), Ratchet & Clank (depuis la PS2), les Resistance (sur PS3) ou encore Marvel’s Spider-Man sur PS4. Le studio développe d’ores et déjà deux exclusivités pour les premiers mois de lancement de la PS5 avec Marvel’s Spider-Man Miles Morales et Ratchet & Clank Rift Apart.