À Paris, un homme en trottinette électrique décède des suites d’un accident

Alors que la maire de Paris a récemment indiqué qu’elle prévoyait plusieurs mesures visant à réguler l’usage des trottinettes électriques dans l’espace public, un utilisateur est décédé hier dans la capitale.

À Paris, bientôt de nouvelles mesures pour les trottinettes électriques

L’accident s’est produit dans le quartier parisien de la Goutte d’or, au croisement des rues Léon et Doudeauville. Vers 22h30, l’utilisateur de 25 ans a emprunté les rues à bord d’une trottinette électrique en ignorant la priorité accordé à la camionnette qui se trouvait à sa droite. Percuté, il a été pris en charge et amené vers l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Néanmoins, il n’a pas survécu à l’arrêt cardiaque dont il a été victime suite au choc avec l’autre véhicule.

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris afin d’en savoir plus sur les causes de l’accident, si bien que des tests de dépistage et des auditions devraient être réalisés. Pour sa part, le chauffeur a été placé en garde en vue, mais il aurait été négatif aux tests sur la drogue et l’alcool. Quant à la trottinette électrique utilisée par le jeune conducteur, elle a disparu avant que les policiers n’arrivent sur le lieu de l’accident. L’on ne sait pas non plus de quel opérateur ni de quelle marque il s’agit.

Pour rappel, la nouvelle réglementation évoquée par Anne Hidalgo vise à réguler l’utilisation des trottinettes électriques. Pour ce faire, la maire de Paris souhaite brider leur vitesse maximum à 20 km/h, là où la majorité des marques proposent des véhicules allant au-delà de cette limite. D’autre part, elle souhaite également que ces derniers ne puissent plus être garés sur les trottoirs, mais bel et bien sur des zones définies qui sont déjà utilisées par les deux roues. Cette nouvelle réglementation devrait être effective dès cet été.

Enfin, la politicienne a indiqué qu’elle souhaitait épurer la ville d’un grand nombre de startups proposant des trottinettes électriques. À plus long terme, la ville de Paris réalisera un appel d’offres afin de réduire le nombre d’opérateurs à deux ou trois, là où une dizaine de services existent à ce jour dans la capitale.