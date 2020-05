À quoi sert Quick Start, la nouveauté annoncée par Bird ?

Si pendant le confinement les trottinettes électriques n’ont pu être utilisées et ont été retirées de la voie publique, les équipes n’ont pas pour autant chômé. En effet, Bird l’un des opérateurs les plus compétents de ce marché, et présents dans de nombreuses villes en France vient de dévoiler une fonctionnalité intéressante. Si l’enjeu principal de ces startups reste la sécurité des utilisateurs comme des piétons, ainsi que le désencombrement des villes, l’expérience utilisateur reste très importante.

Aujourd’hui, Bird prend la décision de réduire au maximum les frictions pouvant être rencontrées par un utilisateur lors du déverrouillage d’une trottinette en lançant Quick Start. Grâce à cela, vous pouvez déverrouiller une Bird à proximité en vous dirigeant vers elle, plutôt que de s’arrêter pour scanner le traditionnel QR Code, qui en plus de cela est souvent vandalisé. Selon les premiers tests, Quick Start est plutôt concluant, les utilisateurs ayant pu tester cette option effectuent le processus d’activation deux fois plus vite que ceux qui utilisent la méthode traditionnelle de scanner pour déverrouiller le véhicule, ce qui leur fait gagner un temps précieux.

Scott Rushforth, directeur des véhicules chez Bird, a déclaré : « Nos équipes de produits, de conception et de développement s’efforcent continuellement d’innover et de faire progresser l’industrie au profit de notre communauté. Quick Start est la dernière nouveauté de l’industrie à émerger de cette synergie, et nous pensons qu’elle offrira aux conducteurs une expérience de micromobilité bien plus magique ».

Quick Start est disponible dans de nombreuses villes partenaires dès aujourd’hui et sera de plus en plus accessible aux conducteurs du monde entier dans les semaines à venir. Bird assure qu’elle n’est pas plus compliquée à utiliser que l’activation du Bluetooth sur votre smartphone. Le mois dernier, Bird dévoilait une autre nouveauté permettant de proposer une accélération plus souple pour les débutants.