Bird profite du confinement pour repenser la sécurité de ses trottinettes

Voici maintenant plus d’un mois que les entreprises de trottinettes en libre service ont mis de côté leurs véhicules afin de ne pas encourager les piétons à s’en servir et de faire circuler le virus. Que ce soit Lime, Voi, Dott, ou encore Bird, toutes ces startups ont joué le jeu et respecté les mesures mises en place par le gouvernement.

Cependant, lorsque le trafic reprendra comme avant, les mêmes problématiques referont surface. La sécurité des utilisateurs de trottinettes électriques est un casse-tête pour les municipalités et les entreprises. Heureusement, Bird a exploité cette période de quarantaine pour réfléchir à une solution.

Le problème principal vient des lacunes en termes de pilotage de la part des utilisateurs. Très souvent, lors du premier déverrouillage d’une trottinette électrique, l’utilisateur en question n’a jamais mis le pied sur un de ces véhicules. Malgré l’apparence simpliste, il peut parfois être compliqué de piloter parfaitement ces engins.

Pour y remédier, Bird présente une solution permettant de rendre l’accélération de ses trottinettes plus souple. Bird a présenté ce mode « Warm Up » en pensant à ses utilisateurs qui auront perdu l’habitude de rouler à cause de cette longue période de quarantaine. La société craint une hausse des accidents dès le déconfinement.

Si la période tombe à pic, cette problématique liée au comportement des conducteurs de trottinettes électriques n’a rien de nouveau. Cette précaution devrait servir sur le long terme à rendre les trajets plus sûrs pour le conducteur comme les piétons environnants.

Il y a quelques mois, Bird présentait son nouveau modèle plus résistant et surtout plus stable pour éviter les chutes. Depuis peu, la startup s’est également alliée avec le Plume Labs de Paris pour cartographier la qualité de l’air de la ville. Les données seront rendues publiques, et serviront à réaliser une carte précise de la qualité de l’air dans la capitale.