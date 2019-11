Comment Bird veut vous inciter à la plus grande prudence

On le sait, les villes des pays occidentaux, un peu partout sur la planète, sont prises d’assaut par des trottinettes électriques. Ces petits engins rapidement devenus très populaires sont peu à peu en train d’évoluer, tout comme les entreprises qui apprennent de leurs erreurs initiales. Ainsi, Bird annonçait il y a peu son intention d’en finir avec les modèles ayant une espérance de vie trop courte. Pour tenter de sauvegarder les apparences et se présenter comme des chantres de l’environnement, tous ces acteurs sont forcés d’évoluer, d’amender leurs propositions. Mais une autre question interroge aussi, celle de la sécurité.

Bird veut pousser les utilisateurs à mettre un casque

Par le passé, Bird et les entreprises de trottinettes électriques ont déjà fait des essais pour promouvoir l’usage du casque et la sécurité. Mais, Bird se décide désormais à adopter une méthode ancienne, mais qui a déjà fait ses preuves. Si l’instinct de survie n’est pas suffisant, il faut faire recours à la dimension économique.

L’entreprise a donc introduit un nouveau concept baptisé « Helmet Selfie », qui offre des avantages si vous vous prenez en photo avec un casque à la fin de votre trajet. On ignore la liste exacte des récompenses, mais dans le lot figurent des bons pour voyager. L’entreprise espère désormais que les villes prennent contact avec elle pour déployer ce système localement.

En France, les choses sont différentes. Notamment parce que les autorités se sont saisies relativement tôt du sujet et que cela vient d’entrer il y a seulement quelques jours dans le code de la route. La vitesse est désormais limitée à 25 km/h et même 20 km/h pour les modèles en libre service à Paris. Hors agglomération, et donc pas (encore) à Paris, le casque n’est pas obligatoire. Voici peut-être une opportunité pour Bird afin de se déployer dans la capitale française. A l’heure de la génération selfie, le concept pourrait bien trouver preneur.