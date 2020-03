Comment la startup de trottinettes électriques Bird veut cartographier la qualité de l’air

Bird a annoncé qu’il s’associait à Plume Labs afin de cartographier la qualité de l’air de la capitale et de rendre ces données publiques. Pour la startup de trottinettes électriques, cette collaboration permettra de mesurer en temps réel la qualité de l’air là où elle n’avait jamais été mesurée avant, explique le communiqué de presse.

Actuellement, il est possible d’accéder à une carte montrant la qualité de l’air en temps réel dans plusieurs villes du monde —principalement en Europe et aux États-Unis.

Comment Bird et Plume Labs collaborent ?

Pour ce faire, 25 Bird Watchers ont porté Flow, la capteur de pollution de son partenaire Plume Labs. Ces collaborateurs de la jeune pousse sont chargés d’équilibrer la présence des trottinettes dans une ville. Attaché à un sac, un vélo ou autre, l’appareil est en mesure d’indiquer en temps réel la qualité et la pollution de l’air. En deux semaines, plus de 2 300 kilomètres pour plus de 300 000 relevés.

Romain Lacombe, fondateur et CEO de Plume Labs, résume l’initiative en cours : « Dans la lutte contre le changement climatique, le savoir est une arme. Notre mission est de mettre l’information environnementale entre les mains des citoyens. Faire équipe avec Bird nous aidera à cartographier la qualité de l’air là ou elle ne l’avait jamais été, et à gagner notre street fight contre la pollution ! ».

De son côté, Driss Ibenmansour, le directeur général de Bird France explique que le fait d’offrir une alternative aux trajets en voiture permet à la startup de contribuer à la réduction des émissions de CO2.

Cette annonce fait suite à l’annonce du lancement de Bird Two, la trottinette nouvelle génération de la startup. Plus endurante, celle-ci sera également en mesure de s’auto-diagnostiquer pour pouvoir signaler environ 200 événements, comme les changements d’humidité de la batterie.