À son tour, Exynos (Samsung) va présenter son nouveau processeur

En plus d’être les premiers iPhone 5G, les iPhone 12 utilisent également un processeur d’un tout nouveau genre : la puce A14 Bionic, gravée en 5 nm. Mais Apple n’est pas le seul constructeur qui profite de ce nouveau procédé.

Le processeur Kirin 9000 du Huawei Mate 40 Pro est aussi gravé en 5 nm. Et Qualcomm a déjà présenté le processeur Snapdragon 888. Profitant aussi de la gravure en 5 nm, ce processeur sera utilisé par la plupart des appareils haut de gamme sous Android.

Et au mois de janvier, nous découvrirons aussi les caractéristiques du nouveau processeur Exynos de Samsung pour les modèles haut de gamme. Actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de ce composant, qui devrait équiper au moins certaines versions du Galaxy S21.

A priori, Samsung équipera en effet certains modèles du Snapdragon 888, tandis que d’autres utiliseront le nouveau processeur Exynos, qui aura des performances comparables. Et aujourd’hui, nous savons quand ce processeur Exynos sera présenté.

Une présentation le 12 janvier

En effet, sur son compte Twitter, Samsung a publié un teaser pour la présentation du nouvel Exynos qui se fera le 12 janvier 2021.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru — Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020

Ce teaser ne nous apprend pas grand-chose sur le nouveau composant pour les smartphones premium de Samsung. Néanmoins, il est presque certain que celui-ci sera également gravé en 5 nm. De plus, comme nous l’évoquions plus haut, ce processeur, qui devrait s’appeler Exynos 2100, devrait avoir des caractéristiques similaires à celles du Qualcomm Snapdragon 888. Ce dernier a un cœur Cortex-X1, trois cœurs Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55.

Et le processeur Exynos 2100 devrait avoir une configuration similaire. Néanmoins, sur celui-ci, le Cortex-X1 pourrait avoir une fréquence plus élevée.

Samsung a déjà presque confirmé que ses premiers modèles premium de 2021 seront présentés au mois de janvier

Sinon, une rumeur circule actuellement conquérant la date de présentation du Galaxy S21 et de ses variantes. Ceux-ci seraient dévoilés dès le mois de janvier alors que normalement, les nouveaux Galaxy S sont présentés en février.

Et il y a quelques jours, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a presque confirmé cela. Dans un billet de blog, celui-ci a évoqué les plans de Samsung pour 2021, corroborant différentes rumeurs qui circulaient sur la toile.

Par exemple, Roh a presque confirmé que le S Pen sera pris en charge sur certains modèles qui ne sont pas des Galaxy Note. Et Samsung a aussi l’intention de proposer des smartphones pliables qui seront plus abordables. TM Roh a terminé ce billet en indiquant que Samsung en dira plus au mois de janvier.

Mais il est sûr que la présentation des Galaxy S21 se fera après la présentation de la nouvelle puce Exynos, et non avant.