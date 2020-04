À son tour, Google baisse la qualité de ses caméras Nest

Comme d’autres avant lui, Google a indiqué qu’il baissait temporairement la qualité des vidéos capturées par les caméras Nest. Dans un email envoyé à ses utilisateurs, la firme américaine précise que cette initiative a pour objectif de « préserver les ressources d’Internet ».

D’ordinaire une caméra Nest Cam IQ utilise environ 400 Go de données par mois lorsque l’utilisateur a paramétré l’appareil pour profiter de la meilleure qualité. Avec une réduction à un niveau qui reste toujours acceptable, la consommation passe à 300 Go de données, ce qui est conséquent si on prend en compte le nombre de caméras fonctionnelles dans le monde. Dans son cas, Google ne limite pas la qualité, mais réduit les paramètres par défaut de ses appareils.

Un porte-parole de Google a appuyé les propos de la firme auprès de TechCrunch en indiquant : « Pour répondre à l’appel mondial visant à donner la priorité à la bande passante Internet pour les études et le travail, nous allons procéder à quelques changements dans les prochains jours. Nous pensons que ces changements peuvent aider les communautés à suivre plus facilement le rythme de l’école, du travail et de tout ce qui se trouve entre les deux ».

Netflix, YouTube, Amazon… Les plateformes vidéo réduisent leur débit

Plusieurs firmes ont agi de façon similaire à Google au cours de ces dernières semaines, particulièrement celles qui fournissent des contenus vidéo. Dans l’Union européenne, Netflix s’est plié aux demandes des autorités en acceptant de réduire ses débits pour ne pas risquer une potentielle saturation d’Internet. Par la suite, Amazon Prime Video et YouTube ont fait de même.

De son côté, Disney+ a accepté de repousser son lancement en France avant d’être finalement lancé le 7 avril. Toutefois, ses programmes en Ultra 4K ne seront pas disponibles avant la fin du confinement, au moins, dans l’hexagone pour les mêmes raisons évoquées par les autres plateformes de vidéo.