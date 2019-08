Les acheteurs de smartphones sont 1% à considérer que la prise jack est importante

Si l’absence de prise jack a pu énerver plus d’un utilisateur au cours de ces dernières années, il semblerait que ceux-ci se soient majoritairement fait à l’idée que les smartphones délaissaient peu à peu son usage. En effet, l’opérateur virtuel américain Ting a réalisé une étude afin de savoir si celle-ci manquait toujours aux utilisateurs ou non.

Pour ce faire, l’opérateur a interrogé pas moins de 3 640 utilisateurs sur les fonctionnalités qu’il jugeait importantes pour considérer un smartphone. En ce sens, les personnes interrogées ont dû classer les trois critères les plus décisifs pour eux par ordre de préférence.

Le prix, le critère le plus important pour les acheteurs de smartphones

Dans la liste proposée, l’on pouvait trouver des éléments comme le prix du téléphone, sa fiche technique, son système d’exploitation, sa capacité de stockage, la qualité de son appareil photo, la qualité de l’écran, l’autonomie de sa batterie ainsi que son aspect « cool » (ou « cool factor », littéralement « facteur cool »).

Il est apparu que les utilisateurs de smartphones étaient 35% à considérer le prix comme le critère le plus important, puis 30% à s’intéresser au système d’exploitation et enfin 14% à être regardant sur le processeur et la RAM du téléphone. Par la suite, les acheteurs sont 5% à choisir un smartphone en fonction de son écran, 4% en fonction de sa batterie et 2% en fonction de son facteur cool. Pour ce qui est de la prise jack, ils sont donc seulement 1% à considérer qu’elle est importante dans le choix de leur achat.

L’autre élément intéressant est le fait que 42% des personnes interrogées ont révélé qu’elles n’avaient pas dépensé plus de 399 dollars pour faire l’acquisition de leur smartphone.

Pour rappel, Samsung a récemment supprimé des publicités dans lesquelles il se moquaient des iPhone, une décision qui peut sembler étrange de la part du constructeur coréen. Sauf que les publicités en question se moquaient du fait que les téléphones d’Apple se soient défaits de la prise jack. Et pour sa part, la firme coréenne a commencé peu à peu à se délester de celle-ci, là ou elle faisait de la résistance, si bien que le Galaxy Note 10 et Note 10 Plus n’en sont pas équipés.