Samsung supprime des pubs qui se moquaient des iPhone sans prise jack

Cette semaine, Samsung a officialisé le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus, ses nouveaux smartphones pour le segment haut de gamme. L’appareil affiche une fiche technique impressionnante, adopte un design innovant, et apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Cependant, tous les fans d’Android ne sont pas satisfaits de la nouvelle offre de Samsung qui, comme Apple il y a trois ans, a décidé de sacrifier la prise jack pour les écouteurs au profit de la batterie (économie d’espace).

De nombreux autres constructeurs ont déjà sauté ce pas. Mais on ne s’attendait pas à cela de la part de Samsung, qui a toujours insisté pour conserver la prise jack. Lorsqu’Apple a décidé de ne plus mettre cette prise sur ses iPhone, Samsung lançait même des piques contre son concurrent américain.

Samsung hanté par ses campagnes publicitaires contre Apple

Samsung a même créé des publicités qui s’attaquent directement à l’absence de la prise jack sur les iPhone. Mais maintenant que le géant coréen a aussi décidé de ne plus utiliser cette prise sur le Note 10, ces publicités ont été supprimées de la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Comme le rapporte Android Authority, les pubs supprimées par Samsung ne se moquent pas seulement de l’absence de prise jack sur l’iPhone, mais également de l’absence de fente pour les cartes microSD (celle-ci est aussi absente sur le Galaxy Note 10, mais pas sur le Note 10 Plus).

Bien évidemment, il est difficile de faire disparaître totalement un contenu d’internet. Aussi, bien que ces publicités aient été effacées par Samsung, celles-ci ont été uploadées par d’autres chaînes.