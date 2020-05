L’administration US suspend un programme de dépistage du coronavirus soutenu par Bill Gates

Cela fait quelques mois que plusieurs entités annoncent successivement plusieurs programmes de tests visant à développer un vaccin ou à mettre en place des kits de dépistage du coronavirus.

Dans cette optique, Bill Gates a annoncé que la fondation Bill et Melinda Gates allait se consacrer « presque entièrement » à la lutte contre le virus. Pour ce faire, elle fait de nombreux dons en faveur d’essais cliniques sur les vaccins ou sur la recherche d’un traitement.

Les tests sont interrompus pour l’instant

Il y a deux mois, un projet visait ainsi à permettre le lancement de kits de dépistage à domicile, une initiative soutenue à hauteur de 20 millions de dollars par le fondateur de Microsoft.

Une fois en place, l’initiative avait pour but de tester plus de 400 tests chaque jour à Seattle, un des épicentres du virus aux États-Unis, pour évaluer l’étendue de la propagation sur le lieu.

Bill Gates avait ajouté sur son blog : « Alors que le SCAN recueille de nouveaux résultats de tests dans les semaines à venir, les chercheurs s’attendent à ce que les nouvelles données donnent une meilleure idée du nombre d’infections et servent de source pour aider à répondre à d’autres questions, comme celle de savoir quand les mesures d’éloignement physique peuvent être assouplies ».

Toutefois, la FDA (Food and Drug Administration) a mis fin à ce projet —au moins temporairement, rapporte le New York Times. Selon un mémo, l’administration a indiqué au Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN) : « Veuillez interrompre les tests sur les patients et renvoyer les résultats du diagnostic aux patients jusqu’à ce que l’autorisation appropriée soit obtenue ».

Un porte-parole a indiqué au journal américain que le problème concernait la catégorisation et l’utilisation des kits. Ils sont considérés comme tests de contrôle, mais doivent vraisemblablement passer dans la catégorie portant sur les tests de diagnostic, car les résultats sont renvoyés aux patients.

De son côté, le SCAN a tenu à préciser sur son site web : « La FDA n’a soulevé aucune inquiétude concernant la sécurité et la précision du test SCAN, mais il nous a été demandé d’interrompre les tests jusqu’à ce que nous recevions cette autorisation supplémentaire ».

On ne sait pas encore quand et si la FDA donnera l’autorisation en question au SCAN pour que les tests reprennent.