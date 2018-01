Airbnb permet maintenant de réserver en payant seulement un acompte de 50%

Airbnb assouplit ses règles de réservations. Une nouvelle possibilité qui pourrait bien aussi faire croître son chiffre d’affaires.

Jusqu’à présent, lorsque l’on réservait un hébergement sur la plateforme Airbnb, on devait payer l’intégralité du séjour au moment de la réservation.

Airbnb vient d’assouplir les conditions de paiement en lançant un nouveau moyen pour les utilisateurs de payer leur séjour. Il est désormais possible de réserver un logement en payant seulement 50% du loyer à l’avance au moment de la réservation, et le solde de 50% quelques jours avant leur arrivée. La fonction, appelée Pay Less Up Front (Payez moins à l’avance), permet aux clients d’échelonner le coût de l’hébergement.

Avec cette nouvelle possibilité, Airbnb espère probablement que les clients seront incités à choisir des logements plus chers. C’est en tout cas ce qui ressort des premiers tests : « Compte tenu de la possibilité de payer moins cher à l’avance, 40% des clients ont choisi de le faire, et ont opté pour des réservations de plus grande valeur dans l’ensemble. »

Une augmentation du prix moyen des locations

Il y a cependant quelques conditions : la location doit être réservée 14 jours avant l’enregistrement, et son montant doit être d’au moins 250 dollars. L’entreprise indique également que, lorsqu’on leur a donné la possibilité de payer avec un acompte et non plus la somme totale, 40% des clients ont opté pour cette solution.

Ce n’est pas la première fois qu’Airbnb introduit une nouvelle fonctionnalité de paiement. En novembre dernier, la plateforme avait également commencé à accepter les paiements pour les groupes, permettant à un maximum de seize personnes de réserver l’hébergement ensemble, ce qui permet de partager le coût dans les 72 heures suivant la réservation.

Pour les propriétaires mettant leur logement à disposition, rien ne change en revanche puisqu’ils encaissent la totalité du montant de la location 24 heures après l’arrivée du voyageur.