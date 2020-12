Airbnb va proposer une belle opportunité pour les startups

Airbnb veut rendre ce qu’on lui a donné, et va commencer à travailler avec des startups pour tenter de les faire s’envoler. Dans une note de blog, la société de location de logement a annoncé la sortie du « Ron Conway/SV Angel Economic Empowerment Award », un programme qui sélectionnera chaque année une startup repérée par Y Combinator dans le but de l’aider en conseil et financement.

L’initiative provient du cofondateur et PDG d’Airbnb Brian Chesky, qui s’est associé avec Ron Conway, investisseur du fonds SV Angel. Tous les deux s’engagent à investir dans une startup chaque année, en lui apportant les fonds et les conseils nécessaires pour l’aider à décoller. Y Combinator, qui est un investisseur et « accélérateur », est particulièrement réputé pour investir dans des idées durant leur phase initiale. Son nom est d’ailleurs connu pour avoir aidé Airbnb à ses débuts.

Brian Chesky et Ron Conway

Brian Chesky avait 29 ans, en 2011, quand Airbnb concrétisait son activité avec le bouclage d’une levée de fonds. Dans sa note de blog, il raconte à quel point Ron Conway lui fut bien plus qu’un investisseur apportant des capitaux. Ensemble, ils auraient d’ailleurs bouclé l’opération de financement dans une chambre d’hôtel, en écrivant sur un bloc note du tiroir du bureau. De quoi donner à Brian Chesky la fibre, et former le duo, à l’objectif d’aider d’autres startups en voie de développement.

« Ron et moi partageons également le désir d’inspirer plus d’entrepreneurs à créer des entreprises qui offrent des opportunités économiques à plus de gens et un engagement à rendre l’industrie de la technologie plus diversifiée et inclusive. Dans les années à venir, je prévois de prendre un certain nombre de mesures importantes pour aider à atteindre ces objectifs » déclarait le cofondateur de Airbnb, qui lançait au début du mois un autre programme, cette fois-ci tourné sur le caritatif.

Depuis une semaine, la plateforme de location a rejoint le Nasdaq à New York, élevant sa capitalisation à plus de 100 milliards de dollars, loin des 18 milliards revendiqués plus tôt. Airbnb se relève doucement d’une année bien plus compliquée que ce que son introduction en bourse laissait croire, mais l’appétit des actionnaires fut au rendez-vous, avec un cours en forte augmentation entre son IPO et ses premiers échanges à Wall Street.

« Ron et moi choisirons une entreprise de Y Combinator qui travaille à créer plus d’opportunités d’autonomisation économique pour les gens du monde entier. Cette société recevra un soutien financier d’Airbnb sans aucune condition. Ron et moi les encadrerons également personnellement avec le soutien de SV Angel et de mon équipe chez Airbnb » finissait par dire Brian Chesky, remerciant au passage toutes les parties prenantes de l’aventure Airbnb – « investisseurs, employés, invités, hôtes, membres de la communauté technologique et d’innombrables autres ».