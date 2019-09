Airbus présente sa nouvelle cabine connectée qui surveillera tout à bord

Grâce à sa nouvelle plateforme « Airspace Connected Experience », Airbus a gagné le prix de « Meilleure expérience voyageur » décerné lors du salon Apex 2019 de Los Angeles. A l’occasion des « Crystal cabin awards », récompensant les professionnels de l’aéronautique pour leurs innovations, l’européen Airbus s’est fait distinguer pour un projet d’une toute nouvelle génération de cabine pour ses avions. Loin d’être entièrement dévoilé dans les détails auprès des futures compagnies aériennes clientes, le projet se concrétise déjà par des essais grandeur nature.

C’est effectivement sur des A350-900 Flight Lab qu’Airbus teste actuellement une plateforme pour objets connectés (IoT), afin de pouvoir mesurer près de l’intégralité des flux à bord d’un avion lors d’un vol. Des passagers au personnel, des plateaux repas aux coffres à bagages, le système recueille tout un tas de données, grâce à des capteurs placés partout. Si Airbus communique à son sujet en promouvant une meilleure expérience pour les utilisateurs, certains détails font encore douter. Le système sera également présent dans les toilettes, et la plateforme IoT semble faire un pas sensible dans la surveillance à bord des avions.

Une cabine connectée en vigueur dès 2021

« Ce n’est pas un concept, ce n’est pas un rêve : c’est la réalité », a dit Ingo Wuggetze, vice-président marketing cabine chez Airbus. Ce projet de cabine connectée serait un grand pas pour le constructeur aéronautique européen, lui permettant de proposer un stock de données pour offrir une meilleure expérience pour les clients, et un gage de sécurité aux appareils.

Mais concrètement, en quoi consiste cette plateforme d’objets connectés ? Airbus va mettre en place une toute nouvelle technologie de cabine à bord de ses A321 dès 2021. Chacun des éléments de l’appareil précédemment cités, recueilleront des données qui seront par la suite stockés sur un cloud. Le système permettra de mieux gérer les flux, tels que les passages aux toilettes, les espaces dans les coffres à bagages étant encore disponibles, voire également si tous les plateaux repas sont bien présents et rangés dans leurs emplacements avant le décollage.

Un pas de plus vers une surveillance accrue ?

Néanmoins, toutes les fonctionnalités et les équipementiers travaillants sur le projet d’Airbus n’ont pas encore été présentés. A ce jour, nous connaissons surtout les contrats passés avec Recaro pour ses sièges iSeat, ainsi que du Connected Galley de Gategroup. Pour le reste, Airbus indiquait dans un communiqué que d’autres innovations seront ultérieurement présentées aux compagnies aériennes.

A raison, notre confrère Joe Rice-Jones de Know Techie s’est interrogé quant aux possibles écarts et dérives d’un tel projet. En proposant une plateforme pour connecter et recueillir des capteurs et caméras à bord des avions, la porte semble totalement ouverte pour une surveillance accrue des voyageurs, de leurs faits et gestes ainsi que de leurs occupations à bord des appareils.

Une actualité qui rappelle la compagnie American Airlines souhaitant utiliser un nouveau système d’identification de ses passagers par reconnaissance faciale. En Europe, la Commission européenne cherche à davantage réguler l’utilisation de plus en plus massive de cette technologie. Au final, la question à se poser sera non pas tant de ce qu’Airbus proposera comme technologie sur ses avions, mais plutôt comment les compagnies utiliseront ces nouveaux outils. Certaines dérives seront certainement à surveiller et contrôler.