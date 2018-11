Amazon sommé de fournir des enregistrements d’Echo pour une affaire de meurtre

Au mois de janvier 2017, deux femmes respectivement âgées de 48 et 32 ans ont été retrouvées mortes à Farmington, dans l’État du New Hampshire. Considéré comme le principal suspect de l’affaire, le petit ami de l’une des deux victimes a plaidé non coupable. Néanmoins, les autorités estiment qu’il y a un moyen de condamner ou d’acquitter ce dernier. En effet, un Amazon Echo était présent dans la maison de la victime, ce qui veut dire que l’appareil aurait pu enregistrer des éléments incriminants.

Si les autorités américaines déclarent qu’Amazon Echo n’a pas servi à contacter directement le numéro d’urgence, il se peut que l’appareil ait été déclenché. Si c’est le cas, la compagnie américaine est en possession de ces informations.

Compagnies tech VS autorités

Une ordonnance du tribunal a été requise afin qu’Amazon réponde à la demande des autorités. Néanmoins, l’on ne sait pas encore comment la compagnie américaine réagira et si elle acceptera de donner ces informations.

Une telle affaire n’est pas sans rappeler celle qui avait opposé Apple au FBI il y a quelques années. En effet, le bureau avait demandé à ce que la marque à la pomme lui donne accès à l’iPhone 5C du principal suspect de la fusillade de San Bernardino. Au nom de la protection des données personnelles, la firme avait refusé en débutant une longue bataille. Si un procès a failli avoir lieu, le FBI a finalement trouvé une autre solution.

D’autre part, cette affaire n’est pas non plus la première à mêler justice et technologie. Il y a quelques semaines, un média révélait que le journaliste Jamal Khashoggi portait une Apple Watch lorsqu’il s’est rendu au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul. Connectée à l’iPhone que sa petite amie avait avec elle à l’extérieur, la montre aurait enregistré des preuves selon lesquelles le journaliste aurait été torturé avant d’être tué.

