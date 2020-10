AMD dévoile ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000

Toujours gravées en 7nm, les nouvelles cartes graphiques d’AMD sont basées sur la nouvelle architecture RDNA2. Cette dernière apporte des performances au minimum doublées par rapport à la génération précédente (RX 5700 XT) sur des jeux en 4K tels que Battlefield V, Doom Eternal, Forza Horizon 4 ou encore Shadow of the Tomb Raider.

Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT

AMD a commencé par dévoiler la carte graphique Radeon RX 6800 qui possède 60 unités de calcul (CU, ou Compute Units), une fréquence de 1815 MHz en jeu et 2105 MHz en boost, 16 Go de mémoire GDDR6 ainsi qu’un TDP de 250W. Sa concurrente chez NVIDIA est la RTX 3070 ou RTX 2080 Ti.

Ensuite, la firme américaine a présenté une déclinaison « XT » de la Radeon RX 6800, qui propose 72 unités de calcul (CU) et surtout des fréquences boostées (2015 MHz en jeu, 2250 MHz en boost). La mémoire vidéo est toujours de 16 Go et le TDP est, lui, de 300W. Elle serait en concurrence avec la RTX 3080 côté NVIDIA.

Pour finir en beauté, Lisa Su (PDG d’AMD) a dévoilé sa carte graphique la plus puissante de la nouvelle architecture RDNA2 : la Radeon RX 6900 XT. Elle possède pas moins de 80 unités de calcul (CU), une fréquence de 2015 MHz en jeu et 2250 MHz en boost, toujours 16 Go de mémoire GDDR6 ainsi qu’un TDP de 300W. Elle veut concurrencer la RTX 3090… pour beaucoup moins cher.

Les nouveautés de l’architecture RDNA 2

Ses trois nouvelles cartes graphiques haut de gamme profitent de plusieurs nouveautés, dont 128 Mo de cache (Infinity Cache) et d’un Rage Mode (mode d’overclocking automatique).

RDNA 2 apporte aussi et surtout le Ray Tracing (DXR) ainsi que le VRS (Variable Rate Sharing), ce qui est assez logique car les consoles next-gen de Microsoft et Sony sont également sur la même architecture.

Une fonction Smart Access Memory, exclusive à AMD et réservées aux joueurs ayant un processeur Ryzen 5000 et une carte mère en B550 ou X570, permettra aussi d’obtenir un gain de performances d’environ 13% sur Forza Horizon 4 en 4K avec la RX 6800 XT et son nouveau Rage Mode.

Prix et disponibilités

Les cartes Radeon RX 6800 et Radeon RX 6800 XT seront disponibles à partir du 18 novembre à un tarif respectivement de 579 USD et 649 USD. La RX 6900 XT, modèle le plus haut de gamme, sera disponible à partir du 8 décembre à un tarif de 999 USD. On attend encore les prix français.

En tout cas, on a hâte de pouvoir tester l’une de ses nouvelles cartes graphiques « Big Navi » !