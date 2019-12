Android 11 : Google va proposer un Mode Avion plus « intelligent »

Vers un Mode Avion 2.0 avec Android 11

Pour certains, il s’agit clairement de l’application mobile la plus agréable au monde, le Mode Avion permet en un clic de couper toute forme de connectivité sur un terminal, et désactiver WiFi, Bluetooth et autres réseaux mobiles. Un Mode Avion disponible en accès rapide sur iOS comme sur Android, et qui devrait devenir un peu plus « smart » prochainement, avec Android 11.

C’est en effet ce que compte faire le géant Google, qui devrait optimiser le mode Avion que nous connaissons. En effet, Google espère pouvoir mettre au point quelques modifications, qui permettront notamment au mode Avion de couper le réseau de manière à ne pas interrompre l’expérience utilisateur.

Par exemple, votre avion est sur le point de décoller, vous écoutez sereinement le dernier Metallica via un casque Bluetooth, et le chef de cabine vous indique d’activer immédiatement votre mode Avion. Vous vous exécutez sagement… mais vous désactivez alors aussitôt votre écoute musicale, le mode Avion ayant mis fin au mode Bluetooth audio. C’est typiquement ce genre d’inconvénient que Google souhaite corriger prochainement.

Un mode Avion plus « aware »

Ainsi, via Android 11, le mode Avion devrait être plus « aware » (dixit Jean-Claude Van Damme), et devrait pouvoir déterminer quels sont les réseaux à couper et ceux à conserver. Selon XDA Developers, la fonctionnalité « ne désactive pas automatiquement le Bluetooth lorsque le mode avion est activé, et que le Bluetooth est utilisé en mode A2DP ou Bluetooth Hearing Aid ».

A l’heure actuelle, impossible de savoir quand sera disponible ce « nouveau » Mode Avion, mais ce dernier devrait vraisemblablement être lancé avec le prochain Android 11. Rappelons en effet qu’à l’instar d’iOS, Google a décidé de ne plus donner de noms de dessert à son OS, mais a opté pour une terminologie plus simple, avec un Android 11 qui succédera à Android 10, lancé tout récemment.