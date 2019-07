Android pour les téléphones non tactiles ? Une photo présumée fuite sur la toile

Bien que Google ait déjà développé Android Go pour les smartphones low cost, les téléphones basiques, sans écrans tactiles, restent toujours populaires. Vous pensiez peut-être que plus personne n’achète de téléphones sans écrans tactiles. Mais en réalité, les ventes de ces appareils sont en train d’exploser, notamment dans les pays émergents.

De nouveaux modèles, basiques, mais intelligents (dotés d’applications comme YouTube, Google Assistant, WhatsApp, etc.), sont sur le point d’envahir certains marchés.

KaiOS est actuellement l’une des plateformes majeures pour ces téléphones basiques et intelligents. Cependant, depuis un moment, des médias évoquent également le développement par Google d’une version d’Android pour ces appareils.

Et aujourd’hui, cela se précise puisque le site 9to9Google vient de partager une photo présumée d’un téléphone (qui serait un Nokia), sans écran tactile, mais qui tournerait sous Android.

Une photo fuite sur la toile

Jusqu’à présent, Google a été très discret à propos de ce projet. Cependant, des éléments cachés dans le code Google Chrome suggéraient le développement de cette version de son OS pour les appareils non tactiles.

L’image partagée par 9to5Google serait celle d’un téléphone Nokia en développement, qui utilisera cette version d’Android.

Celle-ci montre comment Google aurait réimaginé l’interface du système d’exploitation afin d’adapter celle-ci à la navigation avec des touches, ainsi qu’un D-pad.

Sur l’écran d’accueil, l’icône de micro de Google semble mise en avant, ce qui suggère que la version d’Android pour les appareils basiques facilitera l’accès à Google Assistant et à la dictée vocale. En bas de l’écran, on a des raccourcis pour la caméra, Google Chrome et pour YouTube. Il y a également un menu multicolore, qui permet probablement d’accéder facilement aux autres applications.

Bien entendu, étant donné que cette image provient d’une source non officielle, toutes les informations évoquées dans cet article sont à prendre avec les pincettes d’usage.

Mais en tout cas, dans son ambition de connecter un maximum de personnes des pays émergents ou en développement à ses services, Google s’intéresse énormément aux téléphones non tactiles. D’ailleurs, la firme a même investi dans KaiOS et propose déjà ses applications (dont Google Assistant) sur ce système d’exploitation. Mais si Google lance une version non tactile d’Android, KaiOS sera à la fois un partenaire et un concurrent.