Apple : bientôt une Watch version (Product) RED ?

L’Apple Watch bientôt en (Product) RED ?

En attendant de savoir si elle est réellement en mesure de détecter la maladie de Parkinson, l’Apple Watch devrait bientôt permettre à certains acheteurs d’effectuer une bonne action. En effet, à l’instar de ce qui a déjà été proposé avec les iPhone et iPod, il semblerait qu’Apple ait dans l’idée de commercialiser une version (Product) RED de sa smartwatch.

Cela fait un peu plus d’une dizaine d’années déjà qu’Apple propose des déclinaisons RED de certains produits, ce qui permet à l’entreprise américaine de reverser des millions de dollars aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Selon Apple, ce sont plus de 220 millions de dollars qui ont ainsi été récoltés pour la lutte, via les appareils en édition (Product) RED.

Une Apple Watch pour la bonne cause

Si l’actuel iPhone 11 est bien décliné en version (Product) RED, c’est le cas également de certaines coques pour toute la gamme iPhone, sans oublier des accessoires pour iPad, le casque Beats Solo 3, l’enceinte portable Beats Pill+ ou encore des bracelets pour Apple Watch.

Ainsi, à l’heure actuelle, Apple n’a jamais proposé une édition (Product) RED de sa Watch, mais cela pourrait bientôt changer si l’on en croit les informations glanées par WatchGeneration. Le magazine a en effet repéré un nouveau numéro de série dans la base de données Apple, faisant référence à un « nouveau » modèle d’Apple Watch. Il ne s’agirait pas d’une nouvelle mouture de la montre, mais bien d’une nouvelle déclinaison, et (peut-être) cette version (Product) RED.

Rappelons que l’Apple Watch Series 5 est proposée à partir de 449 euros en version « de base« , et que la présentation made in Presse-Citron est disponible à cette adresse. A noter que si la montre est déjà proposée avec un bracelet (Product) RED en option, elle pourrait être déclinée en une édition (Product) RED, soit avec un boitier rouge, et en non pas en aluminium argent.