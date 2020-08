Apple débourse 100M$ pour concurrencer Square dans la fintech

Apple met les bouchées doubles dans le paysage fintech. La firme californienne, qui vient de redevenir la plus grosse capitalisation boursière au monde (1,84 billion de dollars), vient d’acquérir la startup montréalaise Mobeewave, spécialisée dans la transformation des smartphones en véritables terminaux de paiement.

C’est un domaine sur lequel Square (qui détient Cash App) était encore assez tranquille et profitait d’offrir des solutions simples pour les commerçants pour disposer des équipements pour les paiements par cartes. SumUp et iZettle profitaient également du marché en commercialisant des TPE mobile. Mais avec cette acquisition, Apple a trouvé un moyen de pénétrer le marché et de radicalement le transformer.

À terme, les iPhone pourront donc devenir de véritables terminaux de paiement, capables de recevoir de l’argent de paiements effectués par les puces NFC des cartes bancaires sans contact et des paiements mobile. Le système fonctionne via une application et ne nécessite aucun matériel additionnel.

Samsung dans la course depuis un an

Comme le précisent nos confrères de Pymnts, selon des informations révélées par Bloomberg, le contrat de rachat s’élèverait à 100 millions de dollars. Apple aurait bien acquis la startup et un projet pilote aurait déjà débuté pour développer l’intégration de la technologie sur les iPhone.

Néanmoins, Apple n’est pas la première marque à s’aventurer sur le sujet et côtoyer le travail de Mobeewave. L’année dernière, Samsung avait aussi approché la startup et travaillait avec elle pour en développer sa propre application. Difficile de savoir aujourd’hui si le rachat de la boîte canadienne par Apple aura des conséquences négatives pour Samsung. Les bureaux basés à Montréal, où 100 employés de Mobeewave travaillent, resteront en activité.

Récemment, Mobeewave s’est associé avec une autre startup : Incentivio, qui s’est spécialisée dans l’expérience digitale des restaurants. Avec elle, une solution d’application pour transformer les terminaux de paiement serait une excellente solution pour éviter aux commerçants de se débarrasser des problèmes d’abonnements des matériels, souvent coûteux. Cette évolution dans l’approche suit la logique des choses pour la fintech et les paiements mobiles.

L’arrivée des QR codes dans Apple Pay

Il y a trois semaines, une découverte dans iOS 14 par 9to5Mac montrait qu’Apple cherchait à améliorer son application Apple Pay en l’agrémentant d’une fonctionnalité de QR Code. Difficile à savoir si son rachat de Mobeewave est en lien, mais le portefeuille numérique d’Apple compte ajouter des QR codes qui permettront de s’affranchir là encore des terminaux de paiement.