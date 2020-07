Apple Pay prépare une fonctionnalité qui changera tout dans son utilisation

Les métiers du paiement sont les plus performants sur le paysage fintech, mais on remarque encore aujourd’hui que le paiement mobile (via notre smartphone), est loin d’avoir gagné les habitudes du grand public. Apple Pay jouie de son exclusivité sur les smartphones de la marque à la pomme, mais des applications comme Paylib (né d’un investissement commun des banques traditionnelles françaises) sont en situation délicate par manque d’utilisateurs.

Pour renforcer son utilité et son aspect pratique, le portefeuille numérique présent sur les iPhone d’Apple pourrait intégrer une fonctionnalité reprise à PayPal. Laquelle permettra aux utilisateurs de pouvoir payer via leur carte bancaire numérique directement en scannant un QR code depuis leur appareil photo.

À l’heure actuelle, le paiement mobile d’Apple passe par la lecture de la puce NFC du smatphone, comme c’est également le cas chez Google Pay, Samsung Pay ou le Français Paylib. Cela demande ainsi que les utilisateurs passent leur smartphone sur un terminal de paiement compatible avec le sans contact pour que la carte bancaire présente sur le wallet soit débitée.

Une réelle avancée pour le paiement mobile

À première vue, intégrer une fonctionnalité de scan de QR code sur Apple Pay ressemble à un retour en arrière technologique. Ces fameux carrés aux formes noires et blanches, que l’on pourrait assimiler au « code-barres de l’internet », ne sont pas tout jeunes.

Pourtant, ses avantages sont multiples. Déjà, il permettra aux commerçants de ne plus avoir à sortir un terminal de paiement électronique (TPE) pour que les clients règlent leur transaction. En parallèle, le protocole de paiement mobile par QR code pourrait faire naître un nouveau moyen de donner de l’argent à des amis par simple lecture de leur QR code personnel, associé à leur wallet Apple Pay.

Silence chez Apple

L’annonce de cette nouvelle fonctionnalité n’est pas officielle par ailleurs. Elle est en fait le fruit d’une découverte de nos confrères de 9to5Mac, qui ont trouvé à travers la dernière bêta d’iOS 14 des références montrant qu’Apple « travaille sur une nouvelle méthode pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements avec Apple Pay en scannant un QR code ou un code-barres traditionnel avec l’appareil photo de l’iPhone ».

Lors de la dernière WWDC 2020, la conférence pour les développeurs d’Apple dans laquelle nous pouvons découvrir les nouveautés logiciel chez la firme de Cupertino, aucune référence n’a été faite à ce sujet. 9to5Mac s’attend à ce que la fonctionnalité arrive en décalé avec la publication de la version finale d’iOS 14. Son API publique montre bien qu’elle permettra à toutes les applications de pouvoir générer leur QR codes à leurs clients, de la banque en ligne pour les paiements entre amis aux commerçants.