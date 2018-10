Apple dépasse les 400 millions d’iPad vendus

Période chargée pour Apple. Après la présentation des iPhone XS et XR en septembre, la firme de Cupertino a également présenté son nouvel iPad Pro aujourd’hui.

Et ce fut aussi l’occasion pour Tim Cook, le CEO d’Apple, de révéler qu’à ce jour, la firme a vendu plus de 400 millions d’iPad. Rien que l’année dernière, Apple en a vendu 44,2 millions. « Nous avons vendu plus d’iPad au cours de la dernière année que la gamme complète d’ordinateurs portables d’un des plus gros fournisseurs d’ordinateurs portables », a déclaré Cook sur scène. « Non seulement [est-ce] la tablette la plus populaire, mais c’est aussi l’ordinateur le plus populaire au monde. »

Des tablettes qui sont des ordinateurs

Avec l’iPad Pro 2018, la firme de Cupertino semble vouloir proposer un outil de productivité et un produit qui peut réellement remplacer un ordinateur. Grâce à sa puce A12X Bionic, la tablette est plus puissante que 92% des PC portables vendus dans les douze derniers mois. D’autre part, la firme de Cupertino a abandonné le port Lightning au profit d’un port USB-C.

Apple semble ainsi adopter une approche similaire à celle de Google qui, il y a quelques semaines, a également présenté sa tablette Pixel Slate. Afin de mieux satisfaire les besoins des utilisateurs en matière de productivité, celle-ci ne tourne pas sous Android, mais sous Chrome OS. Ainsi, l’appareil combine les avantages d’un ordinateur portable avec ceux d’une tablette tactile.

Notons qu’en plus du nouvel iPad Pro, Apple a également levé le voile sur deux nouveaux ordinateurs : un MacBook Air et un Mac Mini (qui sont fabriqués avec des matériaux recyclés).