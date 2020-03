Apple encore sur le développement du AirPower ?

Apple en train de travailler sur l’AirPower ? Cela semble difficile à croire, et pourtant… La marque à la pomme n’aurait finalement pas abandonné le projet et continuerait de travailler son développement —en toute discrétion.

C’est du moins ce qu’affirme le YouTubeur Jon Posser sur Twitter, déclarant à ce sujet : « L’AirPower n’est pas mort. Le projet est de retour, en interne. Rien ne garantit qu’ils le finaliseront et le lanceront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de reconfigurer les capteurs pour déplacer la chaleur plus efficacement. La conception du prototype est en cours ».

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020