Apple envisagerait un retour du logo arc-en-ciel

Et si votre prochain iPhone avait un logo Apple arc-en-ciel à la place du logo monochrome ? Apparemment, la firme de Cupertino envisagerait un come-back de son ancien logo, multicolore, dès cette année. Du moins, c’est ce que suggère un article récemment publié par le site Mac Rumours.

Citant une source anonyme, le site indique qu’Apple pourrait réintroduire ce logo classique sur certains produits dès cette année. Mac Rumours écrit également que si on ne sait pas quels produits pourraient être concernés, il est fort probable que le Mac en fasse partie étant donné que le logo Apple arc-en-ciel était utilisé sur le premier Macintosh en 1984. Mais il serait également possible qu’Apple propose ce logo à l’ancienne sur des éditions spéciales de l’iPhone et de l’iPad.

Design rétro

Bien entendu, les pincettes restent de rigueur, étant donné que ces informations proviennent d’une source non officielle. D’ailleurs, même Mac Rumours explique que ces infos pourraient très bien être fausses. Et même si celles-ci sont vraies, Apple pourrait encore faire un rétropédalage.

En tout cas, si la firme décide de réintroduire son logo arc-en-ciel, cela ne pourrait que doper les ventes de l’entreprise, notamment auprès de ceux qui ont déjà utilisé un appareil Apple qui avait cet ancien logo.

L’arc-en-ciel a également une signification particulière. Récemment, des médias ont repéré une arche aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le campus d’Apple. Celui-ci aurait été mis en place pour un événement pour les employés.

Mysterious Apple Park Arch is for a May 17 Event Celebrating Steve Jobs and Formal Apple Park Opening https://t.co/MEWXfYEqs2 by @julipuli pic.twitter.com/flnZgb35bK — MacRumors.com (@MacRumors) May 9, 2019

Jony Ive, ancien patron du design au sein de la firme, expliquait : « Il y a la résonance avec le logo arc-en-ciel qui fait partie de notre identité depuis de nombreuses années. L’arc-en-ciel est également une expression positive et joyeuse de certaines de nos valeurs d’inclusion et je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles l’idée a résonné de manière aussi profonde et directe chez nous était la forme – la connexion d’un point de vue esthétique. »