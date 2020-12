Il n’aura fallu que 2 semaines à l’iPhone 12 pour surclasser la concurrence

Alors que de nombreux fabricants de smartphones Android proposaient déjà des modèles 5G dès le premier semestre 2019, Apple a pris son temps. Ses premiers smartphones 5G, les iPhone 12, ne sont sortis que ce dernier trimestre 2020.

Cependant, dès qu’Apple est arrivé sur ce nouveau marché, il a pu se hisser à la première place. C’est du moins ce qu’indique une étude réalisée par la société Counterpoint Research.

Apple réussit son entrée sur le marché des smartphones 5G

« L’iPhone 12 est devenu le modèle de smartphone 5G le plus vendu au monde en octobre malgré un lancement retardé, qui n’a entraîné que deux semaines de ventes au cours du mois. L’iPhone 12 Pro, qui a également été lancé aux côtés de l’iPhone 12, était le deuxième modèle 5G le plus vendu du mois, selon le service mensuel Market Pulse de Counterpoint Research. Les iPhone 12 et 12 Pro ont capturé ensemble près d’un quart des ventes totales de smartphones 5G en octobre », lit-on dans la publication de l’entreprise.

À la troisième place du classement des ventes de smartphones 5G au mois d’octobre, il y a le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, suivi des Nova 7 et P40 de Huawei. Par ailleurs, Counterpoint indique qu’après ces deux semaines de vente, Apple figurait déjà dans le Top 10 pour la période allant de janvier à octobre 2020, puisque l’iPhone 12 à la septième place de classement.

Une fois de plus, on peut constater que les nouveaux iPhone se vendent très bien. Et l’entreprise Counterpoint attribue cet excellent démarrage des iPhone 5G à plusieurs facteurs. Celle-ci estime qu’il y avait une importante demande de smartphones 5G chez les utilisateurs d’iOS.

D’autre part, les opérateurs, en particulier aux États-Unis, ont très bien fait la promotion de ces nouveaux iPhone. Sinon, les ventes ont également été excellentes au Japon et en Chine.

Par ailleurs, il est à noter qu’en octobre, il n’y avait que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sur le marché. L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro mini n’ont été commercialisés qu’à partir du mois de novembre.

A priori, l’iPhone 12 Pro Max devrait aussi bien se vendre. Il s’agit du modèle le plus cher, mais il a un écran très large et une meilleure combinaison de caméras par rapport à l’iPhone 12 Pro.

Quant à l’iPhone 12 mini, il a quasiment les mêmes caractéristiques que l’iPhone 12. Cependant, il s’agit d’un smartphone compact, avec un écran de 5,4 pouces. Malheureusement, il semblerait que parmi les 4 modèles, il s’agit de celui qui se vend le moins bien.

Apple pense déjà à fabriquer ses propres puces 5G

Pour rappel, si Apple a été en retard sur la 5G, c’est parce que la firme de Cupertino était en conflit avec le fournisseur Qualcomm. Et pour pouvoir utiliser les modems de Qualcomm sur ses iPhone, la firme de Cupertino a dû trouver un arrangement (à plusieurs milliards de dollars) avec celui-ci.

Actuellement, si Apple peut utiliser les modems 5G de Qualcomm, il songe déjà à développer ses propres technologies. La firme de Cupertino a en effet fait l’acquisition d’une partie d’Intel qui est spécialisée dans les modems pour les mobiles. Mais pour le moment, on ne sait pas quand Apple pourra concevoir ses propres modems 5G.