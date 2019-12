Apple Mac Pro : disponible dès demain (à partir de 5 999 dollars)

Les Mac Pro et Display XDR bientôt disponibles en commande

Il y a quelques semaines, le DJ mondialement connu Calvin Harris laissait entrevoir sur son compte Instagram des images de son studio sur lesquelles on aperçoit très clairement la dernière tour Apple. Annoncé en juin dernier, à l’occasion de la conférence WWDC 2019, le nouveau Mac Pro prépare désormais son arrivée en boutiques.

Bonne nouvelle pour les fans, puisque ces derniers pourront s’offrir (ou offrir) le nouvel ordinateur signé Apple très prochainement, l’ouverture des commandes étant visiblement calée au 10 décembre, soit demain mardi.

A partir de… 5999 dollars

Rappelons que le Mac Pro d’Apple sera proposé, en entrée de gamme, au prix de 5 999 dollars. A ce prix, on disposera d’un ordinateur au look toujours aussi singulier, animé par un processeur octocore Intel Xeon, un carte graphique Radeon Pro 580X, un SSD de 256 Go et un total de 32 Go de RAM.

Les plus foufous (et fortunés) pourront pousser la configuration jusqu’à obtenir un ordinateur doté de 1,5 To de RAM, 8 Go de SSD et une Radeon Pro Vega II Duo. Un nouveau Mac Pro « made in USA » d’ailleurs, puisque l’ordinateur est mis au point dans l’usine de Flex au Texas. Une usine qui a récemment reçu la visite d’un certain Donald Trump, le même qui a demandé à Apple d’accélérer les choses en matière de 5G. A noter que les Etats-Unis ne sont pas les seuls concernés par le lancement du nouveau Mac Pro, qui sera disponible également à la commande en France, ce mardi, en fin d’après-midi.

A noter que le nouveau moniteur Pro Display XDR, sera quant à lui proposé à partir de 4 999 dollars. Rappelons qu’il s’agit là d’un écran 32″, capable d’afficher une définition Retina 6K de 6016 x 3384 pixels. Le moniteur sera d’ailleurs vendu avec un socle, à acheter séparément, socle qui sera proposé… à 999 dollars ! Il parait que qu’on aime, on ne compte pas.