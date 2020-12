Apple Model 3, l’histoire méconnue qu’avait envisagée Tesla

Tesla a connu plusieurs périodes d’extrêmes difficultés financières par le passé, et les débuts de la production de la Model 3 en furent l’une d’entre elles. Alors que Reuters remettait à nouveau Apple sur le devant de la scène au sujet de son « Projet Titan » de voiture électrique, le patron de Tesla s’est exprimé sur Twitter, révélant au passage qu’il avait déjà songé à revendre son entreprise à la marque à la pomme.

« Lors des plus sombres jours du programme Model 3 », écrivait le multimilliardaire sur Twitter, Tesla avait pris contact avec le dirigeant d’Apple Tim Cook pour lui proposer un entretien.

Derrière ce dernier, la possibilité d’une revente de la marque, pour « un dixième de sa valeur actuelle ». Malencontreusement, Apple avait refusé la rencontre. « Dans quel monde TRÈS différent nous aurions pu être … » réagissait le YouTuber Marques Brownlee en partageant le tweet d’Elon Musk.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020