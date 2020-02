Apple Music : le mode karaoké arrive sur Mac

Dans une interview à Wired, le 6 octobre dernier, Apple dévoilait tous les secrets d’Apple Music. Ce fut l’occasion d’en savoir plus sur le futur de l’application qui veut concurrencer Spotify, et qui possède une caractéristique impressionnante : tous les lyrics proposés, donnant accès à toutes les paroles du répertoire de la plateforme, sont essentiellement réécrits par les employés d’Apple et ses technologies.

La marque à la pomme ne travaille avec aucun partenaire en effet. Et pour rentabiliser son travail de longue haleine, l’entreprise propose un mode karaoké sur son application Apple Music. Depuis son iPhone, son iPad ou encore son Apple TV, il est donc possible de suivre les paroles d’une chanson de façon synchronisée. Mais depuis son déploiement, longtemps la version macOS en a été écartée.

Le karaoké Apple Music sur Mac débarque

Mais cette absence appartiendra très bientôt au passé. Les utilisateurs de la version développeur de macOS Catalina viennent d’apercevoir la nouvelle depuis la dernière bêta de leur système d’exploitation. En effet, sur macOS 10.15.4, l’application Apple Music affiche désormais la possibilité d’aller plus loin que la simple colonne de lyrics affichée de façon statique.

Ainsi, la prochaine mise à jour de macOS Catalina – pour tous les utilisateurs – permettra d’intégrer ce nouveau mode qui vient synchroniser le texte avec l’avancée de la chanson. On ignore pourquoi cela a pris autant de temps pour Apple à introduire la fonctionnalité sur Mac, mais l’essentiel est qu’elle arrive. Pour rappel, Apple Music a débarqué sur les Mac il y a six mois, le 6 septembre 2019, venant ainsi mettre fin à iTunes. Si tout se passe bien, la mise à jour de macOS Catalina qui introduira le mode karaoké arrivera à compter du mois de mars, d’ici quelques semaines.