Apple Pay : comment Hello bank! permet de payer avec son iPhone

C’est une des conséquences incontestables de la pandémie de Covid-19, les paiements « sans contact » par carte bancaire explosent depuis mars dernier. En ce qui concerne les paiements mobiles, la donne est sensiblement la même.

S’ils ont mis du temps à se démocratiser dans l’Hexagone, leur volume a été multiplié par 4 en 2019 – pour atteindre 794 millions d’euros. Avec l’instauration des gestes barrières, 2020 devrait être une année record pour cette nouvelle façon de régler ses achats.

Aucun plafond de paiement

Parmi les banques ayant embrassé le paiement mobile, on recense Hello bank! et sa maison-mère BNP Paribas. La banque en ligne offre à ses clients la possibilité de régler leurs achats avec Paylib ou… Apple Pay. La firme américaine est aujourd’hui un acteur de référence sur le créneau avec des milliards d’euros qui transitent au quotidien par son service mobile.

Pour rappel, cette technologie mobile présente de sérieux avantages par rapport à une carte « physique » classique. Elle est reconnue comme étant plus sécurisée puisqu’elle exige une validation avancée (reconnaissance faciale ou empreinte digitale sur le smartphone) pour déclencher une transaction.

Par ailleurs, elle ne fixe aucun plafond de paiement, contrairement aux cartes physiques, dont le montant maximal autorisé est de 50 euros pour une transaction « sans contact ». Attention, les plafonds de paiement hebdomadaire / mensuel de votre carte classique Hello bank! restent toutefois en vigueur.

Puis-je utiliser Apple Pay ?

Il faut d’abord rappeler que l’utilisation d’Apple Pay n’entraîne pas de frais supplémentaires : c’est strictement le même principe que si vous aviez utilisé une carte traditionnelle.

Parmi les cartes qui sont éligibles à Apple Pay, on retrouve les cartes Hello Prime et Hello One ou encore la récente carte virtuelle Hello bank!. Il faudra au préalable enregistrer les coordonnées bancaires de la carte sur l’application Wallet de son smartphone Apple.

Attention, vous devez être équipé au minimum d’un iPhone 6 (ou plus récent) pour profiter du paiement mobile Apple. Les Apple Watch couplées à un iPhone 5 ou modèle supérieur sont une autre alternative. Enfin, vous pouvez aussi utiliser différents modèles d’iPad et de Macbook Pro compatibles pour régler vos achats sur internet.

Apple Pay est-il sécurisé ?

Une fois que vous avez enregistré vos coordonnées sur l’application mobile Wallet, vous êtes alors prêt à régler vos achats avec Apple Pay. Il faudra simplement rapprocher son smartphone d’un terminal de paiement (compatible avec le paiement sans contact) pour finaliser la transaction. Un message apparaitra alors sur l’écran de votre appareil pour réaliser la vérification d’identité et débloquer les fonds.

Ces dernières années, l’augmentation des paiements mobiles a aiguisé l’appétit des cyber-criminels. D’ailleurs, la médiation de la Fédération Bancaire Française a récemment indiqué que les fraudes liés à ce type de technologie ont cru de 28,9% sur une année. Dans ce contexte, il faut donc de se montrer prudent et Apple Pay présente justement une authentification renforcée pour réaliser les transactions.

D’un point de vue technique, Apple Pay génère pour chaque opération un code de transaction unique, et votre numéro de carte n’est ainsi jamais jamais stocké sur votre appareil (ou sur les serveurs d’Apple). C’est là encore un gage de sécurité supplémentaire très appréciable. En matière de protection des données personnelles, la firme se veut irréprochable et enchaine les opérations de communication sur le sujet.