Apple Pay est « bientôt » disponible pour les clients du Crédit Agricole

Il y a quelques jours, Apple communiquait sur de nouveaux partenaires pour sa solution de paiement mobile Apple Pay : Crédit Agricole (et sa filiale LCL), Crédit Mutuel (et sa filiale CIC) et la Banque Transatlantique deviennent les 39ème, 40ème et 41ème banques qui supportent la technologie dans l’Hexagone.

Si le groupe Crédit Agricole est resté très discret jusqu’à présent sur sa compatibilité avec Apple Pay, il communique aujourd’hui officiellement sur ce projet via la page d’accueil de son site. On y découvre le premier visuel avec une carte estampillée du logo de la banque dans l’application Wallet, qui sert d’interface pour réaliser des transactions sans contact.

Une mention sème le doute sur le déploiement de la solution auprès de la clientèle du Crédit Agricole : « Offre soumise à conditions et à une adhésion spécifique » – peut-on lire en bas à droite du visuel. La banque exigera-t-elle de ses clients qu’ils souscrivent à une offre spécifique pour utiliser le paiement mobile ?

Les banques françaises réticentes à Apple Pay

Pour rappel, les établissements français ont longtemps résisté à l’adoption d’Apple Pay en raison des frais prélevés par Apple sur chacune des transactions via cette technologie. En juillet 2016, le géant américain avait attaqué le marché en annonçant un partenariat avec le groupe BPCE et Carrefour Banque. C’est seulement deux ans après, en 2018, que la Société Générale a franchi le pas. Depuis, la plupart des grands établissements bancaires offrent cette possibilité à leurs clients.

Face à la demande de sa clientèle, c’est donc au tour du groupe Crédit Agricole de céder à la pression. La banque avait l’intention de mettre à disposition de son public la solution dès 2019. Il semblerait toutefois que le projet ait été retardé de quelques mois. La Community Manager du groupe a donné un indice sur Twitter dans un commentaire publié ce jour : « ça y est, Crédit Agricole a signé avec Apple Pay. La solution, sécurisée, respectueuse de votre vie privée et de vos données personnelles sera disponible dans les mois à venir ».

Si les clients du Crédit Agricole et du LCL pourront enregistrer leur carte bancaire sur leur iPhone (5s ou plus récent) pour régler leurs achats, ce sera aussi le cas pour les clients de BforBank, la banque en ligne du groupe. Cette dernière évoque depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux le support Apple Pay pour 2020, sans pour autant donner de date précise. Pour en savoir plus, notre avis BforBank vous donnera tous les éléments sur cette banque 100% dématérialisée.