Apple Pay se déploie progressivement au CIC et au Crédit Mutuel

Le 19 décembre dernier, le Crédit Agricole rassurait ses clients en annonçant l’arrivée de la compatibilité avec Apple Pay pour « bientôt ». Certains espéraient voir arriver le service pour les fêtes de fin d’année, mais il n’en sera rien : il faudra encore patienter plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Chez le Crédit Mutuel et le CIC néanmoins, l’attente devrait être moins longue. Les deux établissements bancaires viennent d’ailleurs de préciser la date de lancement du service de paiement mobile pour les propriétaires d’iPhone, à en croire des informations du site Ma-Néobanque. Le déploiement est quelque peu coriace, on vous détaille ici le programme de l’arrivée d’Apple Pay.

Certains clients ont déjà accès à Appel Pay

Apple Pay est arrivé en France en 2016. Quatre ans après, les banques ne sont plus très nombreuses à ne pas proposer d’effectuer les transactions via la puce NFC des iPhone, en guise de paiement sans contact. Le CIC et le Crédit Mutuel, qui font partie du même groupe, sont les prochains sur la liste. Mais leurs clients ne seront pas tous logés à la même enseigne, tant le déploiement est planifié sur trois mois.

On notera tout d’abord que certains utilisateurs sont déjà en capacité d’utiliser l’application Apple Pay. Il s’agit des clients au Crédit Mutuel du Massif central, qui sont éligibles depuis le 3 janvier 2020 grâce au départ de la fédération du groupe Arkéa breton, aux plans d’indépendance. Désormais, les agences du Massif central font partie de l’Alliance fédérale, mais par souci de continuité, les clients ont été les premiers à disposer d’Apple Pay. D’ailleurs, sur Twitter, certains ont fait part de la nouvelle, en publiant des captures d’écran de l’interface de l’application d’Apple, qui a parfaitement enregistré leur carte bancaire.

Apparemment quand le @CMMassifCentral passera de @cmarkea à @CreditMutuel tout court, on va garder #ApplePay selon mon agence, sans coupure 👍 — Tristan-Sacha. 🚀 (@tristan_sacha) 20 décembre 2019

VISA ou Mastercard, un détail important

Pour les autres clients, il faudra déterminer la nature de la carte bancaire qui leur est attribuée. Les détenteurs d’une carte Mastercard seront les premiers servis, avec une disponibilité dès la fin du mois de janvier. Pour les clients possédant une carte VISA, la patience est encore de vigueur, avec un déploiement planifié pour fin avril. Pour le moment, aucune précision ne permet de connaître la raison du décalage des deux fournisseurs de cartes bancaires.

Terminons sur un point au sujet de la banque en ligne appartenant au Crédit Mutuel, Monabanq. Par déduction, Ma-Néobanque planifie l’arrivée du paiement mobile d’Apple pour la vague prévue en avril, en vue de la technologie utilisée par l’établissement bancaire. On notera qu’aucune information n’a été faite de façon officielle à son sujet, mais il est certain que la banque en ligne proposera Apple Pay dans les mois à venir, si elle veut continuer à concurrencer Boursorama Banque et Fortuneo.

Découvrir Monabanq