Apple pourrait dévoiler un MacBook Pro 16 pouces dès cette année

Si des rumeurs évoquaient déjà l’idée selon laquelle Apple pourrait lever le voile sur un MacBook Pro plus grand, celle-ci semble se confirmer peu à peu. Même s’il ne s’agit pas d’une confirmation de la marque à la pomme elle-même, c’est l’analyste Jeff Lin de IHS Markit qui vient corroborer les premières informations de Ming-Chi Kuo.

Apple dévoilerait le MacBook Pro 16 pouces en septembre

Selon lui, Apple pourrait bel et bien lever le voile sur un MacBook Pro 16 pouces dès cette année, si bien que le nouvel appareil pourrait être présenté dès le 19 septembre. Cette date est celle à laquelle la firme dévoile habituellement ses iPhone et son Apple Watch, mais elle ne fait pas forcément la présentation de nouveaux ordinateurs dès ce mois, préférant attendre quelques semaines, au moins, de plus.

En conséquence, le nouvel ordinateur d’Apple pourrait disposer d’une dalle LCD disposant d’une définition de 3072×1920 pixels, là où celle du modèle actuel de la firme est de 2880 x1920 pixels. C’est la marque LG qui fournirait la dalle à cette dernière, tandis que l’entreprise pourrait produire jusqu’à 250 000 ordinateurs de ce type chaque mois.

À l’occasion de ce même événement, Apple pourrait aussi lever le voile sur de nouvelles versions des MacBook Pro et Retina MacBook Air de 13,3. Pour ce qui est du MacBook Pro 16 pouces, il ne devrait vraisemblablement pas remplacer le modèle de 15,4 pouces, mais bel et bien compléter la gamme des ordinateurs portables du groupe.

Lors de cette keynote, Apple devrait également lever le voile sur trois nouveaux iPhone, là où deux d’entre eux pourraient disposer d’un triple capteur photo arrière situé dans un module carré. Un changement de design assez conséquent pour la marque à la pomme, bien que d’autres constructeurs s’y soient déjà frottés dans le passé. Si Huawei a fait de même, c’est Google qui prévoit également de doter son Pixel 4 d’un dispositif carré, une information que la marque a elle-même confirmée il y a quelques jours sur Twitter.