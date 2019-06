Google confirme lui-même le design du Pixel 4

Voilà quelques jours que le Google Pixel 4 ne cesse de se dévoiler dans des fuites partagées sur le web. La firme américaine a donc pris le parti de confirmer le design du smartphone dans un tweet.

Partagé le 12 juin, le tweet de Google indique au sujet du Pixel 4 : « Eh bien, puisqu’il semble y avoir de l’intérêt, voilà pour vous ! Attends de voir ce qu’il peut faire ». La firme a accompagné le message d’une photo montrant le dos du smartphone ainsi que le module photo qui avait fait parler de lui au cours de ces derniers jours.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019