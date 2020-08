Apple présente ses excuses à WordPress concernant la commission de l’App Store

La semaine dernière a été assez mouvementée pour la firme de Cupertino. Une véritable guerre a débuté entre Epic Games et Apple. L’éditeur du célèbre jeu Fortnite a décidé de poursuivre Apple en justice après que la firme à la pomme a pris la décision de bannir Fortnite de l’App Store et de supprimer le compte développeur d’Epic Games. La maison mère de Fortnite à de nombreux alliés dans cette bataille, comme Spotify. Néanmoins, Epic Games ne pourra pas compter sur le soutien d’Automattic, la société mère de WordPress.

Le 21 août 2020, Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress a tweeté en accusant Apple de bloquer les mises de l’application dédiée au CMS. Dans l’un de ses tweets, Matt Mullenweg explique : « Pour pouvoir corriger des bugs et pouvoir instaurer de nouvelles mises à jours, nous devons nous engager à rendre l’app compatible avec des achats dans l’application ». Cela signifie que la firme de Cupertino aurait explicitement demandé à une application gratuite d’ajouter un système de paiement afin de prélever sa commission de 30% sur les achats.

Apple voulait taxer une application gratuite ?

C’est justement cette commission qui a mis en colère des entreprises comme Epic Games, Spotify, Tinder et plus récemment Microsoft. Or, dans le cas l’application WordPress, la justification de cette commission est plus difficile sachant que cette application ne vend rien à ses utilisateurs. Deux jours après les déclarations de Matt Mullenweg, la société dirigée par Tim Cook a publié un communiqué dans lequel elle présente ses excuses pour cette confusion.

« Selon nous, le problème avec l’app WordPress a été résolu. Le développeur de l’app a retiré les options de paiement qui existaient dans l’app, qui est désormais totalement gratuite et ne permet pas de réaliser des achats » écrit Apple. En voulant assouvir à tout prix son autorité, Apple finit par se perdre et commet des erreurs comme celle-ci, qui pourrait décrédibiliser ses propres arguments lors du procès contre Epic Games.