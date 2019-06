Apple rappelle des MacBook Pro 15″ car la batterie pourrait prendre feu

Dans un message daté du 20 juin, Apple a déclaré qu’il rappelait plusieurs ordinateurs portables dont la batterie présente un risque potentiel.

Apple change les batteries gratuitement

En effet, Apple a annoncé qu’il allait rappeler certains MacBook Pro 15’’ ayant été vendus septembre 2015 et février 2017. Comme il l’indique sur la page web dédiée aux renvois, les ordinateurs concernés sont des Retina commercialisés dès l’année 2015. Il est possible de rentrer le numéro de série de votre ordinateur portable afin de savoir si vous êtes concernés par ce risque de surchauffe ou non. Pour rappel, vous pouvez vérifier le modèle de votre appareil en vous rendant sur le menu Pomme situé tout en haut à gauche de la barre latérale. Vous n’avez alors plus qu’à choisir « À propos de ce Mac » pour trouver le modèle et le numéro de série.

Apple ajoute que les autres modèles de sa gamme ne sont pas concernés et que ce programme n’étend pas « la durée de la garantie limitée du MacBook Pro 15 pouces ». Dans le cas où vous êtes concerné par le renvoi de vitre ordinateur, vous pouvez prendre un rendez-vous dans un Apple Store ou trouver un centre de service agréé par la marque. Néanmoins, la firme n’indique pas combien de temps prend la réparation. Cette dernière est gratuite.

Comme quelques autres constructeurs (pour ne pas citer Samsung), Apple a déjà eu quelques problèmes de batterie avec certains de ses appareils, malgré tout, ces événements restent assez isolés. Outre le fait qu’une batterie d’iPad ait déjà explosé dans un Apple Store aux Pays-Bas il y a quelques mois, c’est surtout avec les batteries de ses iPhone que la marque à la pomme a été confrontée à certaines difficultés. Si celles-ci n’étaient pas soumises à des risques d’explosion ou d’incendie, la firme a tout de même été dans l’obligation de déployer un vaste programme de remplacement au cours de l’année 2018.