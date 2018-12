Les propriétaires d’iPhone ont deux semaines pour remplacer leur batterie pour 29 euros

Au début de l’année 2018, Apple a pris la décision de baisser le prix du remplacement des batteries de certains iPhone suite à une polémique dans laquelle l’entreprise était embourbée. Néanmoins, celle-ci se termine au 31 décembre 2018. Après cette date, le tarif passera de 29 euros à 49 euros pour les smartphones concernés. Attention tout de même, tous les iPhone de la marque à la pomme ne sont pas concernés.

Les iPhone 6 et les modèles plus récents sont concernés (hors iPhone XS, XS Max et XR)

De fait, les iPhone allant du SE et du 6 jusqu’au 8 Plus sont concernés par cette promotion à 29 euros, ainsi que l’iPhone X. Néanmoins, remplacer la batterie de ce dernier coûtera 69 euros dès janvier, contre 49 euros pour les modèles cités plus haut.

Compte tenu du fait que les iPhone XS, XS Max et XR sont sortis après l’annonce de la promotion exceptionnelle, le changement de leur batterie coûte et coûtera 69 euros. Pour tous les autres modèles, il faudra dépenser la somme de 89 euros.

La polémique des batteries des iPhone a commencé à la fin de l’année 2017. Durant le mois de décembre, un article révélait qu’Apple briderait les performances des vieux modèles de ses téléphones. Pour le fondateur du site web Geekbench, le lien entre les performances d’un smartphone de la marque, les mises à jour et l’âge de la batterie était formel. Apple a donc rapidement admis qu’il bridait effectivement les performances de ses anciens iPhone, mais pour protéger les batteries afin que celles-ci durent plus longtemps. Malgré tout, cela n’a pas empêché la firme d’être accusée d’obsolescence programmée, au point qu’elle a reçu plusieurs plaintes venues de France ou d’ailleurs.

Sous pression, Apple a donc cédé en indiquant qu’il lançait une large promotion sur le changement de batteries des iPhone. Annoncé au début du mois de janvier, c’est justement ce programme qui prendra fin à la date du 31 décembre. Pour rappel, ceux qui bénéficient d’AppleCare+ n’ont pas à payer pour le remplacement de leur batterie.

Source