Apple recrute l’ancien chef de l’IA chez Google

Apple s’est-il enfin décidé à améliorer Siri ? La firme de Cupertino vient de recruter l’ancien responsable de l’IA chez Google.

John Giannandrea, ancien chef de l’IA chez Google, n’est pas resté sans emploi très longtemps. Alors qu’il y a quelques jours, on apprenait qu’il a démissionné de la firme de Mountain View, aujourd’hui, il a déjà un poste chez Apple.

Désormais, John Giannandrea sera à la tête de la stratégie d’Apple en termes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Selon le New York Times, il fera partie des 16 directeurs d’Apple dont Tim Cook est le supérieur hiérarchique direct.

Siri va prendre des cours

Cette information est importante car bien qu’Apple soit une entreprise très (très) rentable, la firme est souvent accusée d’avoir pris du retard dans le domaine de l’IA. Et Siri est souvent considérée comme étant moins performante que Google Assistant ou Amazon Alexa. D’ailleurs, avec l’HomePod, Apple a préféré mettre en avant la qualité audio de son enceinte connectée, plutôt que de miser sur l’IA et sur les fonctionnalités, comme l’ont fait Google et Amazon (dont l’enceinte Echo pourrait bientôt arriver en France).

En embarquant l’un des responsables qui ont conduit les efforts de Google dans l’IA, Apple pourrait ainsi s’améliorer dans ce domaine et rattraper ses concurrents.

Récemment, Apple aurait d’ailleurs massivement recruté pour se muscler dans le domaine de l’IA. Les analystes de Thinknum ont remarqué une hausse significative des offres d’emploi chez Apple qui contiennent le mot-clé « Siri ».

Sinon, on notera que si John Giannandrea a toujours été assez discret chez Google, il s’est cependant fait remarquer par son opposition à l’idée que l’intelligence artificielle peut être un danger pour l’Homme. « Ce à quoi je m’oppose est cette supposition que nous allons sauter à une sorte de système superintelligent qui rendra alors les humains obsolètes », déclarait-il par exemple durant une interview avec le MIT Technology Review.