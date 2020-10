Apple rejette finalement l’app qui permettait d’utiliser Stadia sur l’iPhone

Le cloud gaming devrait être l’une des plus importantes innovations de l’industrie des jeux vidéo pour les prochaines années. En effet, grâce à celui-ci, il devient possible de jouer à des jeux vidéo qui requièrent normalement une console ou un PC de gamer sur des appareils moins puissants et même sur des smartphones.

Comment cela est-il possible ? Les jeux sont exécutés dans des datacenters, puis les images sont diffusées en streaming sur l’appareil de l’utilisateur. Ce dernier n’a donc plus besoin d’avoir une machine avec une bonne puissance de calcul pour jouer à des titres AAA.

Néanmoins, à ce jour, les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad ne peuvent pas profiter des Stadia, l’offre de Google, ni de xCloud, celle de Microsoft. Apple voit en effet le cloud gaming d’un assez mauvais œil, puisque ce système ne lui permet pas de contrôler les jeux qui peuvent être joués sur ses appareils.

Dans un premier temps, Apple semblait tout simplement interdire les applications de cloud gaming. Plus tard, la firme de Cupertino a précisé son règlement afin d’autoriser le cloud gaming, tout en imposant un certain nombre de conditions. Ces conditions, cependant, ne devraient pas convaincre Google ou Microsoft de lancer leurs services de cloud gaming sur iOS.

Une application permettait quand même d’utiliser Stadia sur iOS

Sur iOS, l’application Stadia ne permet pas de jouer, mais seulement de gérer son profil et ses jeux. Cependant, un développeur créé une application qui permet quand même de jouer aux jeux de Stadia sur un iPhone. Appelée « Stadium », cette app est en réalité un navigateur qui permet d’utiliser la version de Stadia pour Chrome sur les ordinateurs, mais sur un iPhone.

En septembre, Stadium a fait les titres de la presse high-tech. Mais malheureusement, Apple a décidé de retirer celle-ci de l’App Store. Comme le rapporte le site Egadget, c’est le développeur de cette app, Zack Knox, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter.

My app is being removed from the App Store, AMA — Zach (@zmknox) October 19, 2020

Celui-ci indique également que pour justifier le refus de cette app, Apple évoque les règles 2.5.1 et 3.3.1 de son accord de licence avec les développeurs. En substance, celles-ci interdisent le détournement des APIs pour des usages qui n’ont pas été prévus.

Maintenant, il reste à savoir si Google ou Microsoft pourraient finir par lancer Stadia ou xCloud sur iOS, en respectant les règles d’Apple. Notamment, chaque jeu proposé en cloud gaming doit avoir sa propre application sur l’App Store et être approuvé par Apple. Et les applications des services de cloud gaming ne doivent servir que de catalogues pour rediriger les utilisateurs vers les apps des jeux.

Voici comment Apple explique cela : « Les services de jeux en streaming peuvent proposer une application de catalogue sur l’App Store pour aider les utilisateurs à s’inscrire au service et à trouver les jeux sur l’App Store, à condition que l’application respecte toutes les directives […] ».

Microsoft s’est déjà exprimé sur ces règles, expliquant que les joueurs doivent pouvoir accéder aux jeux depuis le catalogue comme s’il s’agissait d’un service de streaming audio ou de streaming vidéo. Pour la firme de Redmond, ceux-ci ne doivent pas télécharger plusieurs applications pour pouvoir jouer.