Apple résout le bug d’iOS qui empêchait les apps de s’ouvrir

Ce weekend, de nombreux utilisateurs d’iOS ont constaté un bug qui leur empêchait d’utiliser des applications installées sur leurs smartphones. Lorsqu’on tentait d’ouvrir ces applications, le message suivant apparaîtrait : « Cette application n’est plus partagée avec vous. Pour l’utiliser, vous devez l’acheter depuis l’App Store ».

De nombreux médias ont indiqué que ce problème était probablement dû à u bug dans la fonctionnalité de partage familial du système d’exploitation. Et en attendant un correctif, il était recommandé aux utilisateurs affectés de désinstaller l’application, puis de réinstaller celle-ci pour qu’elle fonctionne à nouveau. On a aussi remarqué que sur l’App Store, de nombreuses applications qui étaient déjà à jour ou qui ont été installées récemment étaient en attente de mise à jour. Certains utilisateurs ont indiqué que sur leurs smartphones, plus de 100 applications ont été remises à jour. Et il est possible que ces réinstallations de mises à jour aient été faites dans le but de rendre les applications de nouveau fonctionnelles.

Problème résolu !

Quoi qu’il en soit, le problème est maintenant résolu. Le site TechCrunch indique dans un article publié cette semaine qu’Apple a confirmé la résolution de ce bug pour tous les utilisateurs qui ont été affectés. Mais on ne sait toujours pas, précisément, ce qui a déclenché ce dysfonctionnement.

Pour rappel, récemment, Apple a publié la mise à jour iOS 13.5 de son système d’exploitation mobile. Cette nouvelle version inclut une fonctionnalité qui détecte quand l’utilisateur porte un masque afin de désactiver automatiquement le système de reconnaissance faciale de Face ID. iOS 13.5 inclut aussi la nouvelle API qui est proposée par Apple et Google, et qui est interopérable entre iOS et Android, qui permettra aux agences de santé publique de développer des systèmes de contact tracing basés sur la technologie Bluetooth. Néanmoins, contrairement à des pays européens dont l’Allemagne, la France a décidé d’opter pour une solution plus centralisée par rapport au protocole qui est proposé par Apple et Google.