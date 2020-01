Apple TV+ recrute un des meilleurs ingénieurs de Netflix pour améliorer sa plateforme

C’est un débauchage qui n’est pas passé inaperçu. Apple vient de recruter Ruslan Meshenberg, un des ingénieurs les plus éminents de Netflix, pour travailler sur sa nouvelle plateforme. Il a été l’un des hommes clés dans le développement de l’interface du géant du streaming. Meshenberg a notamment œuvré sur l’infrastructure afin de permettre aux vidéos de se charger le plus rapidement possible. Son rôle était également de veiller à ce que la qualité des vidéos reste stable tout au long du visionnage.

Il faut dire que les problèmes techniques n’ont pas manqué lors du lancement des nouvelles plateformes à l’automne dernier. Apple TV+ a été relativement épargné mais on se souvient notamment du grave dysfonctionnement qui a touché Disney+, en raison de l’afflux de visiteurs qui était très difficile à gérer.

Apple TV+ passe à l’offensive pour gagner de nouveaux abonnés

Pour Apple, l’arrivée de Ruslan Meshenberg est aussi sûrement un moyen de perfectionner un peu sa plateforme qui ne semblait pas forcément faire l’unanimité. Selon un sondage de l’institut YouGov mené aux Etats-Unis en fin d’année dernière, 53 % des personnes interrogés attribuaient la note maximale à la conception de son interface. C’est beaucoup moins bien que Netflix qui recueillait 85 % d’approbation.

Ce recrutement n’est en tout cas pas anodin pour Apple TV+ qui est en train de mettre les bouchées doubles pour tenter d’attirer de nouveaux abonnés. L’ancien PDG de HBO, Richard Plepler a signé un contrat de cinq ans et il apportera toute son expertise en matière de séries. Steven Spielberg a également rejoint le service pour y produire plusieurs contenus.

Apple va également miser sur une stratégie commerciale très agressive en proposant des abonnements mensuels à 5 euros par mois. De quoi peut-être mieux convaincre les consommateurs quelque peu réticents à s’engager face à la multiplication des offres de streaming.