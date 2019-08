Apple TV+ vous proposera une période d’essai

On ne va pas vraiment vous dire que l’on est surpris par l’annonce. Mais venant de l’entreprise qui nous incitait par le passé à « Think Different » (Penser différemment), on pouvait toujours penser qu’une surprise serait au programme. La future plateforme de streaming Apple TV+ ne remplacera sans doute pas Netflix, notamment en raison d’une véritable censure puritaine qui s’exerce sur les contenus. Mais la marque à la pomme espère bien réussir à se faire une place.

Apple TV+ ne bichonne pas ses habitués

C’est Luca Maestri, le directeur financier de la firme qui a donné quelques informations à l’occasion de la présentation des résultats financiers du 2e trimestre 2019. Sans surprise, on a donc pu apprendre que la plateforme serait bien un service payant, ne dérogeant là pas du système proposé par Netflix, Disney+, ou encore Spotify. Mais contrairement à ce que pensaient certains, la plateforme ne fera pas de cadeaux à ceux qui ont un Mac, un iPhone ou un iPad. Ils devront eux aussi passer à la caisse de façon normale.

Pour Apple qui se débranche peu à peu de sa dépendance à l’iPhone, l’objectif est clairement de dégager de nouveaux revenus et doper un peu le chiffre d’affaires que l’entreprise tire déjà de sa partie services. En revanche, on peut espérer pour les habitués de la marque à la pomme qu’ils auront peut-être le droit à certains avantages, qu’ils soient techniques, qualitatifs ou par exemple des avant-premières. Ce sont des bénéfices réels qui pourraient inciter les consommateurs sans avoir un coût dingue pour l’entreprise.

En revanche, sans surprise, Apple TV+ proposera bien une période d’essai gratuit. Cela devrait, comme pour la majorité des autres plateformes être d’environ un mois. Il ne nous reste plus qu’à savoir le prix de l’abonnement mensuel. Il va falloir patienter…